Rali de Marrocos: João Ferreira vence 3ª etapa | AutoSport

Depois dos problemas sentidos na segunda etapa João Ferreira ,aos comandos de um SSV Yamaha YXZ 1000R Rally Edition regressou às vitórias na Categoria Open do Rallye du Maroc 2022 onde compete pela equipa Yamaha Powered by X-Raid Team.

Navegado pelo experiente Filipe Palmeiro o atual líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno recuperou bastante na classificação geral, ocupando agora a quarta posição a pouco mais de 20 minutos do 2º classificado, piloto ao qual ganhou 50 minutos na etapa de hoje.

Paulo Rui Ferreira, navegado por David Monteiro aos comandos de máquina idêntica à do seu filho, está por seu lado solidamente na liderança da prova tendo sido o segundo mais rápido na Categoria Open nesta terceira etapa da prova marroquina que faz parte do Cross Country World Championship FIA.

Jornada tranquila para os pilotos PRF que irão enfrentar uma especial de 346 km cronometrados integrada na quarta etapa do Rallye du Maroc que vai conduzir a comitiva de Laâyoune a Tan Tan e contará com o setor seletivo mais extenso desta edição.