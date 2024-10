Rali de Marrocos: João Ferreira sem GPS no meio do deserto

Depois de um prólogo muito positivo, João Ferreira e Filipe Palmeiro sofreram para terminar a primeira etapa do Rallye du Maroc, quinta e última ronda do Campeonato do Mundo de Rally Raid (W2RC). A competir ao volante do Mini JCW T1+ da X-Raid, a dupla portuguesa teve um problema com o GPS e tablets de navegação que lhe fizeram perder muito tempo, terminando a etapa a mais de uma hora do vencedor da etapa, Nasser Al-Attyah: “Infelizmente as corridas são assim mesmo. Ontem tivemos um dia muito positivo e hoje acabamos por perder tempo para a frente da corrida, o que acaba por nos tirar da luta pelos lugares cimeiros da Geral. Ficámos sem GPS, os tablets de navegação totalmente bloqueados e isso fez-nos ficar sem perceber muito bem o caminho a seguir. Mais tarde ainda tivemos uma transmissão partida e que tivemos de mudar. Amanhã vamos tentar recuperar e lutar pela vitória nas quatro etapas que faltam para terminar esta corrida.”, explicou o piloto de 25 anos.