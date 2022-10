Rali de Marrocos: João Ferreira lidera SSV Open | AutoSport

Depois de ter sido o mais rápido no prólogo, João Ferreira, aos comandos de um SSV Yamaha YXZ 1000R Rally Edition Continua a dominar a Categoria Open no Rallye du Maroc 2022 onde integra a equipa Yamaha Powered by X-Raid Team. Navegado pelo experiente Filipe Palmeiro O atual líder do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno gastou 2h51m53s para percorrer os 236 km destinados a esta categoria, tendo registado um andamento que o colocaria no Top 20 da competição auto na mesma distância.

“Senti que fui evoluindo a cada quilómetro. É uma experiência totalmente nova para mim, mas estou a sentir-me bem e confiante. Tivemos um furo mas para além disso correu tudo bem e é claro que é muito bom estar na frente”, salientou em TanTan o atual campeão europeu de bajas. Paulo Rui Ferreira, navegado por David Monteiro e também aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Rally Edition, que ocupa a 2ª posição teve no final da etapa uma abordagem diferente. “Mais do que o resultado a etapa deu-me um enorme prazer pela sua variedade de onde destaco os vinte e tal quilómetros que fizemos na praia e a possibilidade de estar aos comandos de uma máquina muito agradável de pilotar. Venho a Marrocos essencialmente para me divertir e hoje foi um dia em cheio”.

A segunda etapa deste Rallye du Maroc vai ligar TanTan a Laayoune, onde estará localizado o bivouac e terá 120 km de ligação, 316 de setor seletivo, o que perfaz um total de 436 km.