Rali de Marrocos, Hélder Rodrigues ‘preparou’ Dakar | AutoSport

Hélder Rodrigues regressou às competições internacionais de todo-o-terreno tendo em vista uma próxima participação no Rally Dakar. O piloto, que foi o primeiro português a subir ao pódio na mais importante competição mundial da modalidade, competindo então em moto, marcou presença no Rallye du Maroc aos comandos de um Can-Am inscrito pela South Racing, sendo navegado por Gonçalo Reis, também ele piloto de duas rodas, mas já com experiência de navegação nos SSV.

Helder Rodrigues iniciou a sua participação no Rallye du Maroc depois de ter estado vários dias em testes com o Can-Am Maverick da South Racing onde estão a ser testadas algumas novas soluções para o Dakar e que seria utilizado na prova marroquina. Evidenciou ao longo de toda a competição um andamento que lhe permitiu inclusive liderar uma das etapas.



“Desde 2017 que não competia a este nível e em pistas de deserto, mas senti-me muito forte , muito motivado e competitivo. A minha participação nesta prova foi um teste excelente, como tinham sido os dias anteriores onde fiz centenas de quilómetros com este carro. A minha relação com o Gonçalo está perfeitamente afinada e nesse aspeto, totalmente novo para mim, sinto que estamos muito bem. As provas que tenho feito em Portugal deram-me bastante rapidez e com a experiência que já tinha deste tipo de provas consegui andar aqui ao nível dos melhores durante muitos quilómetros. Mesmo quando tive de partir de posições atrasadas e fazer muitas ultrapassagens, nunca deixei de ser rápido. Agora temos de avaliar tudo aquilo que correu menos bem e por isso ainda vamos ficar mais uns dias em Marrocos a treinar com a equipa”, explicou o piloto, Campeão do Mundo de Cross Country em 2011, à chegada a Agadir, no final da corrida.