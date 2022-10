Rali de Marrocos, Hélder Rodrigues: mecânica ‘complica’ estreia nos SSV | AutoSport

Depois de, na sua longa carreira nas motos, ter averbado dois segundos lugares no Dakar e um título de Campeão do Mundo de Cross Country, a estreia de Hélder Rodrigues nos SSV que está a ocorrer no Rallye du Maroc tem evidenciado que o piloto denota um andamento fortíssimo e que a sua parceria com Gonçalo Reis também está a funcionar muito bem no capítulo da navegação.

Todavia, uma sequência de problemas mecânicos tem vindo a adiar a concretização de resultados.

Depois de na véspera ter liderado a prova, na especial que hoje levava a comitiva do Rallye du Maroc de Laâyoune a Tan Tan com 346 km cronometrados, Helder Rodrigues demorou algum tempo a chegar-se às primeiras posições, mas ao quilómetro 200, já ocupava a segunda posição entre os SSV – sendo ainda 9º da geral conjunta Auto/SSV – a 1m35s do então líder da etapa, o piloto que atualmente está no comando da corrida e a quem Helder Rodrigues acabara de recuperar mais de dois minutos nos 70 quilómetros anteriores.

O infortúnio voltou, todavia, a bater à porta da equipa cujo Can-Am que ostenta o nº 320 forçado a parar com problemas na direção. A reparação foi demorada e para chegar ao final da especial foi um calvário.

Amanhã disputa-se a quinta e derradeira etapa do Rallye du Maroc que vai levar de novo a comitiva desta competição do FIA World Rally-Raid Championship até Agadir com partida de Tan Tan. Hélder Rodrigues, navegado por Gonçalo Reis, que participa nesta corrida inserido na estrutura da South Racing, terá pela frente um setor cronometrado de 290 quilómetros