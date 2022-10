Rali de Marrocos: Hélder Rodrigues liderou etapa nos SSV | AutoSport

Depois de um dia menos conseguido, na sequência de furos, Hélder Rodrigues tinha hoje uma tarefa extremamente complicada pela frente na medida em que a sua posição de partida, com 57 concorrentes à sua frente, a maioria dos quais claramente mais lentos, o iria obrigar a efetuar muitas ultrapassagens. E foi exatamente isso que aconteceu o que não impediu, contudo, o piloto do Can-Am que ostenta o nº 320 de liderar a corrida ao km 88 onde estava instalado o segundo ponto de cronometragem da prova.

“Partimos muito forte e estávamos a conseguir imprimir um excelente andamento, apesar das ultrapassagens que tivemos de efetuar. Passamos mais de 20 carros e três camiões e estava tudo a correr bem quando um problema mecânico, que nada teve a ver com o andamento que estávamos a imprimir nem com qualquer acidente, nos forçou a parar e a perder muito tempo na reparação antes de podermos retomar a corrida embora bastante limitados”, explicou Hélder Rodrigues já na sua assistência em Laayoune no final da etapa.

No PK 88 o piloto da South Racing, navegado por Gonçalo Reis, dispunha então de um minuto exato de vantagem para o futuro vencedor da etapa, confirmando assim a sua capacidade para imprimir um andamento fortíssimo nesta que é a sua primeira competição internacional aos comandos de um SSV.

A especial de amanhã vai conduzir a comitiva de Laayoune a Tan Tan e contará com o setor seletivo mais extenso desta edição. Na quarta etapa do Rallye du Maroc os pilotos terão de enfrentar 346 km cronometrados.