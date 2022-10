Rali de Marrocos/1ª Etapa: Hélder Rodrigues foi 2º nos SSV T3 | AutoSport

Disputando uma etapa considerada muito dura e extremamente exigente de navegação, Hélder Rodrigues aos comandos de um Can-Am, navegado por Gonçalo Reis foi hoje o 2º classificado entre os SSV que competem na Categoria T3,a 57s do mais rápido do dia e ascendeu à 3ª posição na classificação geral do Rallye du Marroc, a um minuto exato do líder.

Na classificação conjunta que engloba os Auto T1 e T2 e os SSV T3 e T4, o piloto da South Racing subiu também uma posição sendo agora o 14º classificado de uma competição, a terceira etapa do Campeonato do Mundo da modalidade, liderada pelo saudita Yazeed Al-Rajhiem Toyota e que conta com a maioria dos melhores pilotos da disciplina.

“Começamos por, com apenas quatro quilómetros decorridos, apanhar o concorrente que partira à nossa frente. Devido a irmos no pó furamos ao km 40, mudámos a roda e imprimimos um ritmo mais cauteloso até ao reabastecimento. Depois decidimos atacar e correu tudo bem. Era uma etapa muito exigente na navegação, mas o Gonçalo esteve impecável” referiu Hélder Rodrigues no bivouac em Tan Tan.

Gonçalo Reis por seu lado reforçou o facto de a etapa ter “uma navegação com muitas ratoeiras que exigia muita concentração e ponderação. Os treinos que fizemos antes desta prova foram fundamentais para o nosso entrosamento e para o nosso sucesso nesta etapa. Era uma verdadeira etapa de Dakar como o Hélder tinha referido”.

A segunda etapa deste Rallye du Maroc vai ligar Tan Tan Laayoune, onde estará localizado o bivouac e terá 120 km de ligação, 316 de setor seletivo, o que perfaz um total de 436 km.