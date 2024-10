Rali de Marrocos/Etapa 4: Sainz dá 1º triunfo ao novo Ford Raptor, título do W2RC decide-se amanhã

Carlos Sainz/Lucas Cruz (Ford Raptor T1+) vnceu a etapa de hoje do Rali de Marrocos, batendo Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive T1+) por 2m46 com Guerlain Chicherit/Alexandre Winocq (Mini John Cooper Works Rally T1+) em terceiro a 3m21s.

Carlos Sainz conquistou a sua primeira vitória na etapa da semana, que é também a primeira vitória do Ford Raptor de fábrica. El Matador terminou no pódio em todas as etapas em que participou. Três vezes terceiro desde o prólogo em Marraquexe (mais um DNS há dois dias), o vencedor do Rali Dakar 2024 acertou no alvo na quarta saída do Raptor.

Os primeiros cinco dias do Rallye du Maroc testemunharam vitórias de quatro fabricantes diferentes. Guerlain Chicherit venceu o prólogo no Mini JCW, seguido por Nasser Al Attiyah que venceu a etapa 1 no seu Dacia Sandrider e Sébastien Loeb que venceu a etapa 3. Lucas Moraes garantiu a vitória na 2ª etapa com a sua Toyota Hilux DKR e, hoje, Carlos Sainz triunfou com o seu Ford Raptor. Quatro construtores, três dos quais com carros novos, têm estado a competir ferozmente. Bom presságio para o Dakar.

Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) teve hoje o seu primeiro match point na corrida pelo título do Campeonato do Mundo FIA W2RC, mas Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) manteve-se firme. O saudita terminou como o melhor concorrente W2RC da etapa, com o qatari a ficar em terceiro. A diferença entre os dois rivais é agora de 32 pontos, com 35 ainda por disputar. Tudo se resume ao último dia da época!

O líder da FIA a caminho da última etapa, Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders), está à beira de uma sétima vitória no Rallye du Maroc e de um terceiro título do Campeonato do Mundo W2RC. Ele tem boas razões para sorrir ao estrear o seu novo veículo. “Hoje foi um dia muito bom. Fomos cautelosos durante toda a prova. Alcançámos o De Mévius, que não era fácil de ultrapassar no pó, mas aproveitámos a oportunidade na erva de camelo. O nosso Sandrider está a funcionar muito bem e parece que estamos no bom caminho para a próxima etapa. Estamos a liderar desde segunda-feira e vamos dar o nosso melhor amanhã. Sinceramente, estou surpreendido por tudo estar a correr tão bem aqui com um carro novo.”

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works RallyT1+) foram sétimos sendo que na geral Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Dacia Sandrider T1+) perderam o lugar no pódio para Chicherit.

Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive T1+) são quintos a 21m21s da frente.

Nos Challenger, após a etapa de hoje Eryk Goczał/Oriol Mena (Taurus T3 Max) dilatou a liderança face a Marek Goczał/Maciej Marton (Taurus T3 Max) com Mitch Guthrie/Kellon Walch (Taurus T3 Max) agora no terceiro lugar por troca com Michał Goczał/Diego Ortega (Taurus T3 Max) que tiveram problemas e atrasaram-se.

Quanto aos portugueses, Rui Carneiro/Ola Fløene (GRallyTeam/Taurus T3 Max T3.1) subiram duas posições de oitavo para sexto enquanto João Dias/João Miranda (Santag Racing/GRally OT3 T3.1), passaram de décimos para o sétimo lugar.

Nos SSV (T4), Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) venceram a etapa na frente de Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Old Friends RT/Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), com Hélder Rodrigues a manter a 20ª posição e Alexandre Pinto, a permanecerem em segundo mas mais longe da frente onde estão Yasir Seaidan/Michaël Metge (Can-Am Maverick XRS Turbo RR). Francisco Guedes/Rui Pita (Santag Racing/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) mantêm-se na nona posição. Hoje ainda não há notícias de vários portugueses.

Filme do dia

Valentina Pertegarini (BBR) tem uma oportunidade de ouro para conquistar o título de copiloto do Challenger. A navegadora de Nicolás Cavigliasso tem 7 pontos de vantagem sobre Oriol Vidal, que está ausente devido a uma recuperação.

Carlos Sachs, o único rival que lhe resta na luta pelo título, está a 36 pontos de distância.

Com 35 pontos em disputa após a etapa 4, hoje poderia ser um dia histórico para o W2RC, pois Valentina tornar-se-ia a primeira mulher a ser coroada campeã na história da série!

Desde a sua criação em 2000, nove marcas automóveis venceram o Rallye du Maroc. A Toyota detém o recorde de mais vitórias, com seis vitórias entre 2016 e 2023, incluindo quatro de Nasser Al Attiyah (2016, 2017, 2018 e 2021), uma de Giniel De Villiers (2019) e a última do atual campeão, Yazeed Al Rajhi. O Schlesser Buggy fez história ao vencer as três primeiras edições da corrida e somou uma última vitória em 2008.

Tanto a VW como a Mini têm três vitórias cada, todas em anos consecutivos (VW de 2005 a 2007 e Mini de 2013 a 2015). Se Nasser Al Attiyah conquistar a sua sétima coroa ou Sébastien Loeb a sua primeira, a Dacia tornar-se-á a décima marca vitoriosa.

Se Guillaume de Mévius vencer pela primeira vez ou Guerlain Chicherit conquistar a sua segunda vitória, a Mini igualará as quatro vitórias do Schlesser Buggy.

Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) foi passado por Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) ao quilómetro 84, com uma vantagem de apenas 10 segundos sobre o catari. É um Mini à frente de um Dacia para os dois primeiros lugares… e também para os dois seguintes! Guillaume de Mévius era o terceiro, a 1m37s, seguido de perto por Sébastien Loeb, em quarto, a 1m38s. João Ferreira era o terceiro veículo da X-raid a entrar no top 5, a 1m50s.

Carlos Sainz passou o km 84 com o melhor tempo! O homem ao volante do Ford M-Sport foi 4 segundos mais rápido que Guerlain Chicherit e 14 mais rápido que Nasser Al Attiyah. Yazeed Al Rajhi também estava na luta, a 42 segundos do espanhol. A Ford e a Toyota lutavam contra a Dacia e a Mini!

Carlos Sainz (Ford M-Sport) aumentaram a sua liderança na especial, agora com 1’01” de vantagem sobre Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) na marca de 148 km. Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) mantinha o ritmo, a apenas 1m28s. Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) seguia-o a 2m12s, com Guillaume de Mévius (X-raid Mini JCW) mais atrás, a 3m35s.

Carlos Sainz (Ford M-Sport) aumentava a sua vantagem sobre Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) de 1′01″ ao km 148 para 1′37″ ao km 183. Guerlain Chicherit e o seu Mini estavam 2′15″ abaixo, enquanto Nasser Al Attiyah e o seu Dacia rodavam 3′17″ atrás. A vitória mais recente de El Matador numa etapa do campeonato foi a etapa 9 do Dakar 2024.

Hélder Rodrigues, que venceu o Rallye du Maroc numa moto em 2011, estava a deixar a sua marca na classe SSV. Ele pretende seguir os passos do seu compatriota e colega de equipa Alexandre Pinto, que já garantiu uma vitória esta semana para a equipa Old Friends Rally. Rodrigues liderava a especial SSV (excluindo veículos experimentais), com Yasir Seaidan (MMP) a 1’51” e Sebastián Guayasamín (BE Racing) a 2’31”. Pinto era quarto, a apenas 2m45s.

Carlos Sainz assumiu a liderança da etapa ao km 84 e nunca mais olhou para trás. El Matador tinha uma margem de 1′54″ sobre Yazeed Al Rajhi ao km 257. Guerlain Chicherit era terceiro a 2′35″, Nasser Al Attiyah quarto a 4′51″ e João Ferreira quinto a 6′54″. 13:08 Nasser Al Attiyah pode não estar a liderar a especial, mas estava a conduzir mais rápido do que os seus dois rivais mais próximos na classificação geral, Guillaume de Mévius e Sébastien Loeb.

No ponto de controlo dos 217 km, o catari tinha uma vantagem virtual de 7’12” sobre o belga e de 12’54” sobre o francês. Loeb viria mesmo a ser ultrapassado por Guerlain Chicherit, que era provisoriamente terceiro, a 12m41s.

Nasser Al Attiyah (The Dacia Sandriders) ficou hoje em quarto lugar, mas é, sem dúvida, um dos vencedores do dia. O catari aumentou a sua vantagem na geral para 9′12″ sobre o seu perseguidor mais próximo, Guillaume de Mévius (X-raid Mini JCW). É a maior margem entre os dois primeiros pilotos desde o início da corrida! Guerlain Chicherit (X-raid Mini JCW) subiu ao terceiro lugar, com menos 11′40″, à custa de Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders), agora quarto a 13′21″.

Hélder Rodrigues (Old Friends Rally Team) e o seu colega de equipa Alexandre Pinto lideravam a especial SSV ao km 217. Pinto acaba de roubar o segundo lugar a Yasir Seaidan (MMP) e estava a 2′27″ do seu compatriota. Se contarmos os veículos experimentais, “Chaleco” López e o seu Can-Am Maverick R são os melhores.

Sob reserva da publicação oficial dos resultados pela FIA, Valentina Pertegarini vai tornar-se a primeira mulher a vencer o W2RC! A argentina garantiu o título de copiloto na classe Challenger. Depois de hoje, está matematicamente fora do alcance de Oriol Vidal (que não participou na corrida) e de Carlos Sachs, os dois últimos co-pilotos que tinham hipóteses de a apanhar.

Martin Macík (MM Technology) finalmente levou a melhor sobre o seu colega de equipa Kees Koolen, mantendo a sua série invicta na categoria de camiões. Garantiu a vitória em Mengoub/Bouârfa e tem agora uma vantagem de 50’31” sobre o holandês na geral.

“Chaleco” López e Manuel Andújar estabelecem os tempos mais rápidos na categoria SSV, ambos ao volante de Can-Am classificados como Experimental. Excluindo as viaturas desta categoria, o melhor tempo foi para Hélder Rodrigues (Old Friends Rally Team), à frente do seu colega de equipa e compatriota Alexandre Pinto. Seguem-se o equatoriano Sebastián Guayasamín (BE Racing) e o francês William Grarre (Thor).

Yasir Seaidan (MMP) está no topo da classificação SSV, 7′17″ à frente de Alexandre Pinto (Old Friends Rally) e 14′38″ à frente de Sebastián Guayasamín (BE Racing). Tendo em conta os pontos atribuídos hoje, Guayasamín tem mais 4 pontos que Seaidan no campeonato de pilotos SSV. O título será decidido amanhã também nesta classe!

Jogo, acerto e partida para Fernando Acosta (BE Racing) na categoria de copiloto SSV. Como navegador de Sebastián Guayasamín, ele está agora matematicamente seguro do título W2RC. Tal como Valentina Pertegarini (BBR) na classe Challenger, o seu resultado tornar-se-á oficial quando for confirmado pela FIA.

Mathieu Serradori (SRT) foi desclassificado da prova Ultimate devido a jantes de peso inferior ao normal e à utilização de parafusos que não cumprem as regras da FIA, mas continua no rali como participante Open. O francês, que está a recolher o máximo de informação possível para o próximo Dakar, foi bastante impressionante hoje. O seu tempo de 3h06′45″ tê-lo-ia colocado em terceiro lugar, logo atrás de Carlos Sainz e Yazeed Al Rajhi. A Century espera levar a luta até à Ford, Toyota, Mini e Dacia em 2025!

Foi assim o penúltimo dia de prova em Mengoub/Bouârfa. O 25º Rallye du Maroc e a época 2024 do W2RC terminam amanhã. Os concorrentes ainda têm pela frente uma etapa de 376 km, incluindo uma especial de 273 km.

FOTO Sainz-A.S.O._J.Delfosse_DPPI

Resultados Online – CLIQUE AQUI