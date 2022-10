Rali de Marrocos/2ª etapa: Sucessão de furos atrasam Hélder Rodrigues | AutoSport

Os furos ‘tramaram’ Hélder Rodrigues na segunda etapa do Rali de Marrocos. O piloto da South Racing terminou etapa com apenas três rodas montadas no seu Can-Am, após uma sucessão de furos durante a etapa.

Depois de dois excelentes dias de corrida no Rallye du Marroc o infortúnio bateu hoje à porta de Hélder Rodrigues na prova pontuável para o Cross Country World Championship FIA. Aos comandos de um Can-Am, navegado por Gonçalo Reis, o ex-campeão do mundo moto acabou por terminar a etapa em três rodas, depois de uma sucessão de furos.

“Começámos por furar logo ao km 35 e depois voltámos a furar ainda antes do reabastecimento”, explica Hélder Rodrigues que viu o infortúnio bater à porta quando “tivemos um novo furo e já não tínhamos mais nenhum pneu para substituir. Um concorrente deu-nos uma roda, mas uns quilómetros mais à frente estava ele parado, também sem pneu para substituir e tivemos de parar e dar aquele que ele nos tinha cedido. Depois foi ir até ao final sem pneu numa das rodas com o máximo de cuidado e naturalmente em andamento muito lento”.

Amanhã disputa-se a terceira etapa do Rallye du Maroc 2022. Esta é a primeira jornada em forma de boucle, com início e fim em Laâyoune. Os concorrentes terão de enfrentar 300 quilómetros disputados ao cronómetro, com apenas 23 de ligação. Esta é a especial mais curta desta edição com um total de 323 km.