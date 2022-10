Rali de Marrocos/2ª etapa: Paulo Ferreira vence e lidera categoria destacado | AutoSport

Paulo Ferreira venceu a etapa do Rally du Maroc e lidera destacado na Categoria SSV Open, enquanto João Ferreira teve alguns problemas e, atrasado à partida, teve uma postura de Fair Play com equipa feminina.

Depois de ter sido João Ferreira a dominar os dois primeiros dias, a segunda etapa viu o pai Paulo Rui Ferreira vencer e passar para o comando da Categoria Open no Rallye du Maroc 2022. Aos comandos de um Yamaha YXZ 1000R Rally Edition da equipa Yamaha Powered by X-Raid Team e navegado por David Monteiro, parceiro habitual de João Ferreira, Paulo Rui Ferreira, que participa no Rallye du Maroc pela décima vez, teve um dia sem problemas e lidera a corrida destacado.

“Foi uma etapa típica de Marrocos e que teve de tudo. Pedra, areia, pistas rápidas, travessia de dunas, foi um dia em cheio. O David esteve muito bem e o Yamaha é fantástico. Facílimo de pilotar e nas dunas porta-se de forma excelente”, referiu ao final do dia Paulo Rui Ferreira, com David Monteiro a salientar que “a dureza das pistas já era esperada e a navegação também não é nada fácil, mas penso que estou a dar boa conta do recado”.

Para João Ferreira que liderava a prova “o dia começou mal com um problema elétrico a afetar a direção assistida ainda antes da partida. Conseguimos resolver, mas acabámos por partir muito atrasados”, explicou o piloto que depois disso e até metade da especial, vinha a fazer o melhor tempo entre os SSV Open. “Depois do reabastecimento encontrámos um concorrente com problemas e parámos para ajudar acabando por ir com ela até ao fim”, refere o atual campeão europeu de bajas. “Não foi bom para a classificação, mas o todo-o-terreno também é composto destes momentos de entreajuda. É uma competição solidária”, acrescentou Filipe Palmeiro.

Amanhã disputa-se a terceira etapa do Rallye du Maroc 2022. Esta é a primeira jornada em forma de boucle, com início e fim em Laâyoune. Os concorrentes terão de enfrentar 300 quilómetros disputados ao cronómetro, com apenas 23 de ligação. Esta é a especial mais curta desta edição com um total de 323 km.