Rali da Grécia Off Road: Alexandre Franco 2º no qualifying | AutoSport

Várias equipas portuguesas arrancaram hoje para o Rali da Grécia Off Road, segunda prova da Taça Europeia de Bajas de Cross country (Todo-o-Terreno). Alexandre Franco e Rui Franco (Mercedes V230 TD) foram segundos na qualificação atrás de Petr Hozak/Rene Kilian (Hummer HS RS), a 3.4s com Henrique Silva/Henrique Damásio (Mercedes Proto 350) logo a seguir a 4.1s da frente. Quinto posto para Pedro Dias da Silva/Vitor Jesus (VW Amarok) com Edgar Condenso/Soraia Chambel (Ford Mo EXR05 Proto) no oitavo lugar com Filipe Nascimento/João Serôdio (Can Am Maverick) no 22º lugar.

Classificação

Pos Equipa Carro Tempo/dif.

1 Hozak Petr/Kilian Rene’ Hummer HS RS 00:04:02.6 T1.1

2 Franco Alexandre/Franco Rui Mercedes V230TD 00:03.4 T1.1

3 Silva Henrique/Damasio Henrique Mercedes Proto 350 00:04.1 T1.1

4 Otko Piotr/Otko Karolina Can Am Maverick 00:07.1 Ssv

5 Dias Da Silva Pedro/Jesus Victor VW Amarok 00:10.0 T1.1

6 Maluszynski Michal/Kurzeja Lukasz Mini John Cooper Works Rally 00:13.3 T1.1

7 Graczyk Marcin/Mikula Grzegorz Can Am Maverick 00:14.5 Ssv

8 Condenso Edgar/Chambel Soraia Ford Mo Exr05 Proto 00:14.9 T1.1

9 Trebitch Miklos/Trebitch Sandor Can Am Maverick 00:15.1 Ssv

10 Valero Chulia’/Miguel Angel Ricci Ferris Jaqueline Canam Maverick Xrc 00:19.4 T4

22 Nascimento Filipe/Serodio Joao Can Am Maverick 00:27.9 T3