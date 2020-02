João Dias (Benimoto Racing) venceu o prólogo dos SSV no Raid TT Góis, prova de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar. Dias deixou Luis Cidade (Can Am Offroad Portugal) a 05,6, com Pedro Carvalho (Vitoria FC By SGS Car) em terceiro, um décimo mais atrás. O melhor dos TT2 foi David Gomes, na 31ª posição.