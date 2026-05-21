Raid TT Ferraria: Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com recorde de 148 Inscritos

A Ferraria prepara-se para acolher, entre os dias 22 e 24 de maio de 2026, a terceira jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno (CNTT), o TH Clothes Raid TT Ferraria. A prova, que promete ser um dos pontos altos da temporada, regista um número notável de 148 participantes provisoriamente inscritos, distribuídos pelas categorias de Motos, Quad, SSV e Hobby, incluindo ainda a terceira etapa do Campeonato Nacional de Mini Baja.

Nos SSV, onde o campeão nacional Nelson Caxias se apresenta aos comandos de um Can-Am,as duas provas já disputadas tiveram como vencedores pilotos inscritos em Polaris – Tiago Guerreiro em Beja e o jovem Afonso Oliveira na Baja Norte de Portugal– mas é um piloto Can-Am, Pedro Santinho Mendes, quem ocupa a liderança do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

No TH Clothes Raid TT Ferraria o piloto e ídolo local Roberto Borrego, Pedro Antunes, Gonçalo Guerra e Pedro Pinha, para além dos já citados vencedores das duas primeiras jornadas, serão os nomes mais fortes em Polaris, enquanto de Can-Am e aos já anteriormente referidos, juntam-se nomes como Pedro Grancha, Rodrigo Melancia, o jovem Bernardo Passanha, o regressado Francisco Guedes e Tomás Neves. André Rodrigues,aos comandos de um muito competitivo Segway, em 5º lugar no CNTT é outro piloto a ter em conta.

De referir que o TH Clothes Raid TT Ferraria conta com duas competições monomarca: o Can-Am Challenge, que se apresenta com 28 participantes, tendo Pedro Santinho Mendes na liderança e o Troféu Polaris RZR, que terá a sua segunda jornada de 2026, depois de Afonso Oliveira ter sido o primeiro vencedor do ano.

O TH Clothes Raid TT Ferraria incluiu também os mais jovens fazendo disputar a terceira jornada do Campeonato Nacional de Mini Baja competição onde, Pedro Lança em Husqvarna nos Infantis, João Pedro Marcão em Yamaha nos Iniciados e Francisco Porto Nunes, também em Yamaha, nos Juvenis,lideram após duas provas. Estão inscritos 5 Juvenis, 9 Iniciados e 8 Infantis, aos quais se juntam um piloto de Quad e dois de Mini SSV. De salientar ainda a participação de três meninas.

O TH Clothes Raid Ferraria 2026 será composto por um prólogo e duas etapas, iniciando-se na manhã de sexta-feira, dia 22 de maio, com as verificações administrativas e técnicas. Da parte da tarde a competição arranca um prólogo que terá sete quilómetros cronometrados. A primeira etapa, com um total de 194 quilómetros, disputa-se no sábado, 23 de maio, sendo posteriormente repetida no domingo, 24 de maio. A prova terá um total de 395 km cronometrados.

Classificação do CNTT após duas provas

MOTO: 1º Bruno Santos, 54 pontos; 2º Gustavo Gaudêncio, 36; 3º Micael Simão, 31; 4º João Duarte, 21; 5º José Luís Rijo, 18.

QUAD: Ricardo Caetano, 43 pontos; 2º Tomás Paulo, 40; 3º Martim Pedroso, 31; 4º Filipe Rodrigues, 23; 5º Luís Fernandes, 20.

SSV: 1º Pedro Santinho Mendes, 32; 2º Tiago Guerreiro, 28; 3º Afonso Oliveira, 27; 4º Rodrigo Melancia, 26; 5º Pedro Antunes e André Rodrigues, 21.

EQUIPAS: 1º Santag Racing, 72; 2º Bitracing, 53; 3º Team Adega Camponesa, 51; 4º Team Bianchi Prta-Honda, 50; 5º Mocho Racing, 46.