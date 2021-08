Quatro duplas e 9 portugueses na Baja Polónia | AutoSport

Realiza-se na próxima semana a Baja Polónia, prova da Taça do Mundo FIA de Todo-o-Terreno Bajas. Depois de muitas equipas portuguesas terem estado na Baja EspañaAragón, em julho, na Baja da Polónia, próximo desafio do calendário da competição, evento disputado entre os dias 26 e 29 de agosto, vão marcar presença quatro equipas portuguesas e ainda Filipe Palmeiro, ao lado de Benediktas Vanagas, numa Toyota Hilux. As duplas lusas são as seguintes:



208 PRK Sport Rally Team/Pedro Dias da Silva/José Sá Pires (Ford Ranger EXR Proto T1)

214 PRK Sport Rally Team/Edgar Condenso/António Serrão (Ford Ranger EXE Proto T1)

219 PRK Sport Rally Team/Filipe Nascimento/Paulo Torres (DPRr By PRK Sport 002 T3)

404 South Racing Alexandre Ré/Pedro Ré (BRP Can-Am Maverick T4 FIA)

A prova realiza-se entre 27 e 29 de agosto:

Sexta-Feira, 27 agosto

SS1 – 8.00 Km

Sábado, 28 agosto

SS2 175.00 Km

SS3 175.00 Km

Domingo, 29 agosto SS4 9.65 Km

SS5 17.35 Km

SS6 9.65 Km

SS7 17.35 Km