Q&A, Luka Tavares: “O Todo-Terreno faz parte do ADN na minha família”

Depois de em 2019 se ter estreado no Campeonato de Portugal de Velocidade, aos comandos de um Kia Picanto, o jovem piloto de Esposende, Luka Tavares, decidiu trocar de disciplina dentro do desporto motorizado nacional, mudando-se de malas e bagagens para o Todo-Terreno em 2020.

A estreia aos comandos de um Can-Am Maverick X3 ocorrerá já no próximo fim-de-semana, no Test Day organizado pela equipa do CPKA com a colaboração da SAR – Seção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, num evento que decorrerá na Herdade da Ameixoeira, em Alcoentre.

Porquê trocar a velocidade pelo TT?

“Desde sempre que o Todo-Terreno faz parte do ADN na minha família. Sempre assistimos a corridas e participar numa Baja de Portalegre é um sonho. Na temporada passada, a participação no Kia Picanto GT Cup foi uma oportunidade única, em parceria com a Speedy Motorsport, que acabou por aguçar o gosto pelo desporto motorizado. O Pedro Salvador apoiou esta minha decisão e está connosco nesta aventura”.

Durante a pandemia, apostaste nos eSports, conta como foi?

“Os E-Sports foram uma boa oportunidade da qual tirámos elações e conhecimentos interessantes para o futuro. Acabámos por nos dar a conhecer no Virtual, embora a nossa aposta passe por corridas reais e é nisso que nos iremos focar daqui em diante”.

Vais correr no Todo-Terreno, no CNTT com um SSV, como vai ser?

“Este ano é tudo novidade. Vamos dar início ao nosso projeto no próximo sábado e estamos conscientes que não iremos estar à partida de todas as restantes provas do Campeonato Nacional de Todo-Terreno. A pandemia acabou por travar alguns patrocínios que tínhamos em cima da mesa e fomos forçados a rever prioridades. Ainda assim, acredito que estaremos seguramente na Baja Portalegre. Até lá vamos trabalhar junto de patrocinadores e parceiros que viabilizem não só o que resta de 2020 como também a temporada 2021.”