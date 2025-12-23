Projeto Minotor: Um híbrido T3 com ambições para o Dakar 2027
O projeto Minotor, que integra o desenvolvimento de um inovador carro híbrido, contava inicialmente com a participação de Luís Portela de Morais. Contudo, os atrasos no desenvolvimento das baterias e a escassez de tempo para a realização de testes adequados ditaram o adiamento da sua estreia no Dakar. Esta decisão visou prioritariamente assegurar a fiabilidade e a solidez técnica do programa.
Gonçalo Guerreiro abraçou o desafio de criar um protótipo T3 híbrido altamente competitivo para o projeto Minotor. A sua ambição é que este veículo se torne uma referência na categoria e sirva de plataforma para futuras inovações noutras classes da FIA. Embora a participação no Dakar 2026 estivesse inicialmente nos planos, os atrasos na entrega de componentes essenciais, sobretudo das baterias, impediram a realização de um ciclo de testes apropriado antes da competição.
Os ensaios preliminares levaram a equipa a concluir que não reunia as condições ideais para enfrentar o Dakar sem comprometer a fiabilidade e a credibilidade do projeto. Assim, optou-se por suspender a estreia e dedicar o ano de 2026 integralmente aos testes e ao desenvolvimento do veículo. O novo objetivo é a participação no Dakar 2027, com a inclusão de provas internacionais intermédias para aferir a competitividade e a robustez do protótipo. A meta é inequívoca: demonstrar que um veículo T3 híbrido, “mais amigo do ambiente”, pode competir ao mais alto nível sem sacrificar a performance e a consistência.
