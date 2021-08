PRK Sport Rally Team termina Hungarian Baja no 5º lugar final | AutoSport

Pedro Dias da Silva/José Sá Pires e a Ford EXR05 brilharam na estreia

Terminou ao início da tarde de hoje a edição de 2021 da Baja Hungria, prova pontuável para o Taça do Mundo FIA de Bajas e que contou a participação da dupla Pedro Dias da Silva/José Sá Pires, inscrita pela PRK Sport Rally Team.

A equipa de Tomar esteve em pleno de evidência o longo de toda a prova e o resultado final acabou por representar um merecido prémio para um desempenho sem mácula, num evento que foi uma novidade absoluta para a formação.

Depois do sétimo lugar no Prólogo a dupla que tripulou a FORD EXR05 de imediato impôs o seu ritmo, mesmo em troços claramente exigentes. De tal forma que, no final da etapa de Sábado, Pedro Dias da Silva não festejava apenas a subida ao quinto lugar da geral, mas também o facto de ter assegurado o terceiro melhor tempo na derradeira especial do dia.

No final da prova a formação só tinha razões para celebrar. O quinto lugar final na estreia em solo húngaro representou um “enorme motivo de satisfação e é uma prova clara do valor da nossa equipa, que preparou com afinco esta jornada numa Baja que todos desconheciam por completo. Tratou-se de uma prova muito exigente. Em primeiro lugar pela instabilidade das condições climatéricas, mas também pela dureza dos pisos. Apanhámos de tudo, mas em particular troços cobertos de pedra, que nos obrigaram a cuidados permanentes, no sentido de evitar riscos que nos pudessem impedir de chegar ao final. A classificação foi um “add on” importante, mas a experiência que acumulámos este fim-de-semana é de sobremaneira relevante. Estamos todos de parabéns!”