PRK Sport Rally Team disputa Hungarian Baja | AutoSport

Pedro Dias da Silva/José Sá Pires e a Ford EXR05 em estreia na prova. Cerca de duas semanas depois terem estado em Espanha a disputar a Baja Aragon, Pedro Dias da Silva/José Sá Pires estão de regresso à atividade, agora para disputar mais uma prova da Taça do Mundo FIA de Bajas, a Baja da Hungria. Esta é uma estreia que a PRK Sport Rally Team, liderada pelo piloto de Tomar, aguarda com expectativa. Por se tratar de uma prova totalmente desconhecida, é com naturais cautelas que Pedro Dias da Silva encara este desafio onde o objetivo de ganhar conhecimento e rodar o máximo possível se sobrepõe a um resultado final de relevo.

“Para nós, esta é uma jornada de aprendizagem e isso é o que mais nos preocupa. Para já, a única coisa que sabemos é que devemos encontrar tempo instável, principalmente com alguma chuva. É tudo novo para nós. Por um lado, é desafiante, mas, por outro, faz-nos encarar a prova sem a pressão do resultado. Queremos rodar sem problemas e chegar ao final, a classificação final não é uma prioridade. Sabemos que temos um carro competitivo, fiável e muito robusto o que nos permite encarar mais esta jornada com confiança.”

A prova húngara, pontuável para o Taça do Mundo FIA de Bajas arranca esta Sexta-feira com o Shakedon, Cerimónia Protocolar de Partida e ainda o Prólogo, com 7,38 Kms, pelas 17h00 locais. Para Sábado estão reservados dois sectores seletivos, cumpridos por duas vezes, respetivamente, com 82,38 Km e 57,84. Esta segunda etapa terminará pelas 17h40. O derradeiro dia de prova será composto por uma dupla passagem por um Sector Seletivo de 83,30. Desta forma, esta edição da Hungarian Baja contará com quase 450 quilómetros ao cronómetro.