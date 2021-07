PRK Sport Rally Team com quatro equipas na Baja España Aragón | AutoSport

Pedro Dias da Silva/José Sá Pires, Edgar Condenso/António Serrão, Mike Braun/Ivo Santos e Filipe Nascimento/Paulo Torres. São estas as formações que irão defender as cores da PRK Sport Rally Team, na Baja España Aragón 2021, primeira jornada do Campeonato da Europa de Bajas TT 2021.

Nesta que será a primeira internacionalização do presente ano da estrutura liderada pelo piloto de Tomar e complementarmente ao programa delineado para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno 2021, a PRK Sport Rally Team ruma a terras de Espanha “para participar nesta prova de cariz internacional, não só realizando um duro teste, em condições reais, como para ganhar ritmo para as restantes duas jornadas atualmente previstas no calendário da FPAK. Isto de modo a aproveitar esta época de defeso que se prolonga até final de Setembro, quando chegar a altura de se correr a Baja TT Idanha-a-Nova, ao mesmo tempo que nos preparamos para a Baja Portalegre 500, em Outubro, prova que tem muitas particularidades semelhantes a esta jornada de Aragón, já que ambas fazem parte da Taça Europeia FIA de Bajas TT”, explica Pedro Dias da Silva.

Como habitualmente, o piloto tomarense conta com José Sá Pires no cockpit da sua cada vez mais competitiva pick-up Ford EXR 05, viatura semelhante à utilizada por Edgar Condenso e Sérgio Cerveira, enquanto a dupla Mike Braun/Ivo Santos se mantém fiel ao Porsche Cayenne Proto que habitualmente conduz no CPTT, o mesmo se passando com Filipe Nascimento/Paulo Torres DPR preparado pela PRK Sport Rally Team. “Naturalmente que numa prova em que vão estar muitos grande nomes do mundo do TT, com máquinas preparadas por estruturas oficiais, não podemos pensar em lutar pelos lugares de topo como acontece no CPTT, mas vamos empenhar-nos na luta pelas melhores posições finais, defrontando outros concorrentes com armas semelhantes às nossas”, acrescenta.