PRK Sport Rally Team com experiência positiva na Baja da Polónia | AutoSport

Disputou-se este fim-de-semana a edição de 2021 da Baja da Polónia, prova daTaça do Mundo FIA de Bajas e que contou a participação das duplas Pedro Dias da Silva/José Sá Pires, Edgar Condenso/António Serrão e Filipe Nascimento/João Serôdio, todas inscritas pela PRK Sport Rally Team.

Ciente das dificuldades que iriam encontrar na prova polaca, a equipa encarou de forma altamente profissional e empenhada esta ronda, marcada por um verdadeiro dilúvio que se abateu naquela região da europa no último fim-de-semana e que deixou as pistas verdadeiramente alagadas.

Se por um lado é verdade que nenhum dos carros inscritos chegou ao final da prova – Pedro Dias da Silva foi retirado da classificação final, quando já estava em Super Rally, por não ter cumprido a quilometragem mínima – não é menos certo que esta jornada foi altamente produtiva em termos de aprendizagem para as três formações presentes.

Pedro Das da Silva abandonou com o turbo partido a meio da segunda etapa e, podendo alinhar em Super Rally, voltou à prova no último dia. Mesmo em condições altamente adversas, o piloto de Tomar voltou a dar nas vistas com um andamento forte e espetacular. Para o piloto que é também o líder da PRK Sport Rally Team, este foi “um fim-de-semana complicado, mas em que a equipa voltou a mostrar um nível muito elevado. Não tivemos sorte e o resultado final reflete-o, todavia não posso deixar de sublinhar as enormes dificuldades que encontrámos na Polónia e a extrema dureza dos pisos, além da extensão das especiais. Pequenos problemas acabam por ter reflexos devastadores…”

Edgar Condenso/António Serrão também tiveram uma jornada difícil, tendo sido forçados a abandonar com poucos quilómetros percorridos, na sequência de um problema de embraiagem na FORD EXR05. Quanto a Filipe Nascimento, que neste evento se fez acompanhar por João Serôdio, tinham tudo para terminar a prova e com uma boa classificação, mas a quebra de uma suspensão no Buggy PRK deixou-os parados e impedidos de continuar praticamente com a meta à vista.

A PRK Sport Rally Team mantém o terceiro lugar da classificação 2021 da FIA European Cup for Cross Country Bajas após esta Baja da Polónia e isto quando restam apenas as Bajas de Itália e Portugal (Baja Portalegre 500).