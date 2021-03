Primeira corrida da história do Extreme E é esta semana

A Arábia Saudita vai acolher a primeira corrida da história do Extreme E, o Desert X Prix, que se realiza nos dias 3 e 4 de Abril, no deslumbrante destino de AlUla. O Extreme E é uma série de corridas lançada para mostrar a capacidade da tecnologia amiga do ambiente para levar os automóveis aos terrenos mais desafiantes do mundo. A primeira corrida é em AlUla, e tem como objetivo lançar luz sobre as ameaças apresentadas pela desertificação.



A corrida de AlUla será a primeira de sempre do Extreme E, e conta com pilotos de nomeada, incluindo Jenson Button e Carlos Sainz entre vários concorrentes masculinos e femininos de classe mundial.

O principal objectivo do Extreme E é destacar os desafios das alterações climáticas enfrentados por diferentes ecossistemas em todo o mundo, ao mesmo tempo que mostra o desempenho dos SUV eléctricos em condições extremas.

O impacto das alterações climáticas, como o aumento das temperaturas e períodos de seca mais frequentes e longos, juntamente com ações humanas como a desflorestação, o sobre pastoreio, o uso insustentável da água e as práticas agrícolas, contribuem para a degradação dos ambientes e da produtividade. A isto chama-se desertificação. Cerca de 12 milhões de hectares de terra produtiva tornam-se estéreis todos os anos em resultado da desertificação e da seca.

Durante as próximas décadas, prevê-se que a disponibilidade média de água em algumas regiões diminua em 10 a 30 por cento, o que significa que 2,4 mil milhões de pessoas em todo o mundo viverão em áreas sujeitas a períodos de intensa escassez de água, obrigando a deslocar cerca de 700 milhões de pessoas.



Os desafios exacerbados pelas alterações climáticas no deserto incluem a escassez de água e potencialmente centenas de milhões de refugiados climáticos.

Os desertos são regiões em que mais água evapora do solo, em comparação com a que é substituída pela precipitação.

Caracterizam-se por condições extremamente duras, água escassa e paisagens áridas. Longe de serem zonas de desperdício, os desertos são ecossistemas biologicamente ricos, com uma vasta gama de plantas e animais adaptados às suas condições duras.

Como parte dos compromissos estabelecidos pela Saudi Vision 2030, o país procurará salvaguardar o seu ambiente, aumentando a eficiência da gestão de resíduos, estabelecendo projectos de reciclagem abrangentes, reduzindo todos os tipos de poluição e combatendo a desertificação. O país pretende promover a utilização óptima dos recursos hídricos através da redução do consumo e da utilização de água tratada e renovável.

Nove Equipas Iniciam a temporada

Três campeões mundiais de Fórmula 1 vão entrar na competição com as suas próprias equipas. Esta é a primeira competição com representação de género igual no cockpit. São estas as equipas e pilotos que irão levar os SUV eléctricos aos cantos mais remotos do mundo.

Equipa JBXE: Jenson Button e Mikaela Åhlin-Kottulinsky

O próprio Jenson Button irá assumir o comando do ODYSSEY 21 para a equipa JBXE. A par do antigo campeão mundial de Fórmula 1, será o piloto de testes Continental e embaixadora da marca Mikaela Åhlin-Kottulinsky. Nos últimos anos, a piloto sueca tem competido com sucesso na Scirocco R-Cup Alemanha e no rallycross. Em 2015, participou na recém-criada Audi Sport TT Cup. Começou na classificação júnior do ADAC GT Masters em 2016 e na Audi Sport Racing Academy em 2017, antes de mudar para o Scandinavian Touring Car Championship em 2018, onde fez história como a primeira e única mulher a ganhar corridas nessa série.

Rosberg X Racing team: Johan Kristoffersson e Molly Taylor

A equipa Rosberg X Racing de Nico Rosberg é composta pelo tricampeão mundial de rallycross Johan Kristoffersson e Molly Taylor. A australiana de 32 anos é atualmente a única mulher a ter ganho o título no campeonato nacional de ralis da Austrália. Aos 28 anos de idade, ela foi não só a primeira campeã feminina, mas também a mais jovem campeã na história do Campeonato Australiano de Rali.

Equipa X44: Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez

A equipa X44 de Lewis Hamilton é constituída por Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez. Sébastien Loeb fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis de 1999, alcançou nove títulos do Campeonato do Mundo, 79 vitórias no Campeonato do Mundo de Ralis, e somou mais de 1.600 pontos no Campeonato do Mundo, tornando-o o piloto de ralis mais bem sucedido da história. Cristina Gutiérrez tem marcado presença no Dakar nos últimos cinco anos – e cruzou sempre a linha de chegada. Em 2017, terminou a sua corrida de estreia em quinto lugar na classificação de estreantes e foi também a primeira espanhola a terminar o Rali Dakar na categoria de carros. Em 2021, ela tornou-se a segunda mulher na história do Rally Dakar a ganhar uma etapa.

Veloce Racing team: Stéphane Sarrazin e Jamie Chadwick

Stéphane Sarrazin e Jamie Chadwick vão correr pela equipa Veloce Racing, que foi co-fundada pelo atual campeão da Fórmula E, Jean-Éric Vergne. O francês é um piloto de corridas versátil com experiência como piloto de testes de Fórmula 1 e experiência em corridas de GT, ralis e endurance. É um dos pioneiros envolvidos na Fórmula E, logo desde o início. A piloto de corridas britânica, Jamie Chadwick é uma piloto de desenvolvimento da Williams na Fórmula 1. Ganhou o MRF Challenge Formula 2000 em 2019 e é a atual detentora do título das W-Series.

A Veloce Racing também tem uma ligação sul-africana, já que o bicampeão sul-africano da Série Cross Country (SACCS), Lance Woolridge, foi recrutado para a equipa como piloto reserva – fazendo dele o único piloto sul-africano envolvido na série. Woolridge estará presente em todas as corridas no seu papel de apoio, contribuindo com a sua valiosa experiência de cross country para os pilotos e a equipa técnica.

Equipa Chip Ganassi Racing: Kyle LeDuc e Sarah Price

Kyle LeDuc e Sarah Price estão a conduzir para a equipa conhecida da IndyCar, que se juntar ao GMC HUMMER EV na Extreme E. A americana Kyle LeDuc tem experiência off-road e é a atual Campeã do Pro-4 e Campeã do Mundo (COR). Desde 2008, ganhou sete campeonatos Pro-4 na Lucas Oil Offroad Racing Series (LOORRS), alcançou um total de três vitórias na LOORRS Challenge Cup, dois Campeonatos do Mundo Pro-4, e foi duas vezes Piloto do Ano da LOORRS. Também competiu em várias corridas do Troféu Truck com grande sucesso e ganhou o Baja 1000 em 2016.

Sarah Price é a 19 vezes vencedora da corridas do Campeonato de Motocross dos EUA e a primeira mulher ali apoiada pela fábrica, a Kawasaki. Ela também ganhou medalhas em motocross nos X-Games, que é o maior evento de desportos radicais nos EUA. Competiu no Campeonato de Terracross e no Campeonato de Super Camiões dos EUA.

Andretti United Extreme E team: Timmy Hansen e Catie Munnings

Andretti Autosport e a equipa United Autosports juntaram-se para formar uma equipa conjunta para o Extreme E. Como pilotos de Fórmula E desde o início, os americanos têm muita experiência no desporto motorizado elétrico e podem também tirar partido da experiência de todo-o-terreno do Campeonato Americano de Rally Cross. A United Autosports competiu recentemente no Mundial de Endurance, na ELMS e na Michelin Le Mans Cup.

Timmy Hansen e Catie Munnings estarão no cockpit do ODYSSEY 21 para Andretti United Extreme E. O sueco Timmy Hansen é o atual campeão mundial de Rallycross da FIA. Catie Munnings é uma piloto britânica de ralis que, em 2016, ganhou o Troféu de Senhoras do Campeonato Europeu de Ralis da FIA. Em 2018, ficou em segundo lugar na geral com quatro vitórias. Em 2019, venceu a categoria de Senhoras no Rali Liepaja.

A equipa Hispano Suiza Xite Energy: Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca

Hispano Suiza é um fabricante espanhol de automóveis. O patrocinador principal da equipa é o fabricante britânico de bebidas energéticas Xite Energy. Oliver Bennett e Christine Giampaoli Zonca estão a conduzir para a equipa. O piloto britânico Oliver Bennett fez a sua estreia no Campeonato Britânico de Rallycross de 2016 e compete no Campeonato Mundial de Rallycross (WRX) desde 2017. Christina Giampaoli Zonca é uma piloto de rali com uma herança italo-canária; fez a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis de 2016 (WRC). No mesmo ano, ela ganhou a categoria feminina do Campeonato Espanhol de Ralis de Cascalho. Tem participado em corridas off-road nos EUA e México desde 2017, alcançando o terceiro lugar na categoria T2 no Rali da Andaluzia, no ano passado.

Acciona | Equipa Sainz XE: Carlos Sainz e Laia Sanz

A equipa de Carlos Sainz é parceira da empresa espanhola QEV Technologies. QEV é especializada em temas de desenvolvimento em mobilidade eléctrica, em particular accionamentos eléctricos para hipercarros, autocarros e desportos motorizados. A QEV tem uma ligação à Fórmula E desde o final de 2014 graças à sua filial, Campos Racing. Sainz foi duas vezes Campeão do Mundo de Ralis, quatro vezes vice-campeão do Mundo e quatro vezes vencedor do Rally Dakar. Ele próprio guia pela Acciona|Sainz XE, que co-fundou. Laia Sanz vai conduzir em conjunto com Sainz. Ela detém mais de 30 títulos de campeã em várias provas internacionais, enduro e cross-country, é cinco vezes vencedora do Mundial de Enduro Feminino, e dez vezes vencedora do Rally Dakar na classe Feminina.

Equipa ABT CUPRA XE: Mattias Ekström e Claudia Hürtgen

ABT Cupra XE é a segunda equipa alemã a competir. ABT Sportsline é uma das mais bem sucedidas equipas alemãs de desporto automóvel, tem experiência na Fórmula E e ganhou títulos na Super Touring Car Cup, no DTM e no ADAC GT Masters, três das mais importantes séries de corridas alemãs dos últimos anos. Mattias Ekström e Claudia Hürtgen estarão no cockpit do ODYSSEY 21. O sueco Mattias Ekström conduz para a ABT Sportsline no DTM há já 17 anos. Já ganhou duas vezes o título de pilotos. Juntamente com a sua própria equipa EKS, competiu com sucesso no Mundial de RallyCross. Em 2016, tornou-se Campeão do Mundo. Desde 2019, tem vindo a trabalhar como embaixador juntamente com a marca espanhola CUPRA no seu futuro elétrico nas pistas.

Tal como Mattias Ekström, Claudia Hürtgen tem muitos anos de experiência no desporto automóvel. Com êxitos em várias séries de carros de turismo e desportivos, bem como aparições em várias corridas de endurance, a piloto alemã é uma das mais bem sucedidas da Europa. Hürtgen chegou recentemente à ADAC GT4 Alemanha e, pela 15ª vez no total, nas 24 Horas de Nürburgring.

A igualdade de representação de género nas equipas, cada uma com um piloto masculino e uma piloto feminina, é única no desporto motorizado e faz parte do conceito da série de corridas Extreme E. Ambos farão turnos ao volante, com os tempos acumulados a ser somados.

Todas as equipas iniciarão as corridas com equipamento técnico idêntico: um SUV, o ODYSSEY 21 e pneus de corrida CrossContact Extreme E de 37 polegadas especialmente desenvolvidos pela Continental.