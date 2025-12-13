Prémios FIA: Toyota Campeã de Construtores no W2RC

A Toyota Gazoo Racing W2RC conquistou o quarto título consecutivo de construtores no W2RC, Mundial de Rally-Raids, somando 463 pontos na campanha de 2025. A equipa sul-africana assegurou o ceptro com o Toyota GR DKR Hilux V6, representada por sete pilotos ao longo das cinco rondas.

Domínio desde a criação da categoria

Desde o arranque do W2RC em 2022, a Toyota mantém uma série invicta nos construtores, superando Dacia (356 pontos) e M-Sport Ford (283 pontos). Lucas Moraes e Armand Monleón foram peças centrais, contribuindo com pódios no Dakar e Abu Dhabi Desert Challenge, enquanto Henk Lategan e Brett Cummings somaram a primeira vitória da época.

Decisão em Portugal com 1-2 decisivo

O título ficou decidido na antepenúltima ronda, no Rally de Portugal, com o 1-2 de Moraes/Monleón e Lategan/Cummings a colocar a Toyota fora do alcance dos rivais. A consistência estendeu-se ao Rallye du Maroc, onde a equipa reforçou a liderança. Outros contributos vieram de Seth Quintero, Andrew Short e Yazeed Al-Rajhi, consolidando a superioridade técnica do Hilux perante um pelotão cada vez mais competitivo. A renovação aponta para mais domínio em 2026.