Prémios FIA: Lucas Moraes campeão, ‘estreia’ Brasil no W2RC
Lucas Moraes sagrou-se Campeão do Mundo de Todo-o-Terreno (W2RC)
Lucas Moraes conquistou o primeiro título mundial de pilotos do FIA World Rally-Raid Championship (W2RC) ao vencer uma temporada 2025 decidida nos derradeiros quilómetros do Rallye du Maroc. O brasileiro completou o duplo campeonato para a Toyota Gazoo Racing W2RC.
Época de recuperação e drama final
Moraes iniciou o ano com 15.º lugar no Dakar, mas melhorou com o segundo posto no Abu Dhabi Desert Challenge e pódio no South African Safari Rally. A viragem chegou em Portugal, com a primeira vitória da época a colocá-lo na luta pelo título.
Penalização decisiva em Marrocos
No Rallye du Maroc, prova que decidiu a época, Moraes parecia inicialmente perder o ceptro para Nasser Al-Attiyah, da Dacia, mas uma penalização de uma hora ao qatari, por não parar num controlo da Power Selective Section final, confirmou o triunfo do brasileiro pela margem mínima. Al-Attiyah ficou em segundo, seguido de Henk Lategan em terceiro.
Edouard Boulanger campeão de navegadores
Edouard Boulanger conquistou o Campeonato Mundial de Rally Raid da FIA para Navegadores pela segunda temporada consecutiva, garantindo o título no Rallye du Maroc. Boulanger competiu ao lado de diferentes pilotos durante a campanha de 2025, e a sua pontuação consistente ao longo da temporada garantiu que ele permanecesse na disputa durante todo o ano. O seu resultado na ronda final confirmou-o como Campeão de Navegadores do W2RC, alcançando um feito raro em que os títulos mundiais de Pilotos e Navegadores são conquistados
por concorrentes de equipas diferentes.
