Prémios FIA 2025: Lucas Moraes faz história no Mundial de Rally-Raids
Lucas Moraes tornou-se o primeiro brasileiro campeão do mundo de Rally-Raids FIA ao receber o troféu na gala de Tashkent, no Uzbequistão, que encerrou a temporada de 2025. Édouard Boulanger renovou o título de navegadores, enquanto a Toyota Gazoo Racing W2RC conquistou o quarto ceptro consecutivo de construtores.
Época decidida no quilómetro final
A quinta edição do W2RC destacou-se pela competitividade, com 122 concorrentes de 22 nacionalidades e cinco rondas vencidas por pilotos diferentes. Moraes garantiu o título por apenas 12 pontos de margem face a Nasser Al-Attiyah, após quatro pódios em cinco provas, no Rallye du Maroc decisivo. A Toyota somou 463 pontos recorde, demonstrando eficiência do Hilux perante rivais em ascensão como Dacia Sandriders e Ford M-Sport.
Gala em Tashkent sob o tema “Dreams of a Champion”
A cerimónia, realizada a 12 de dezembro na Humo Arena perante 3500 convidados, celebrou a perseverança dos campeões com o tema “Sonhos de um Campeão”. Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, destacou o crescimento da categoria: “Foi incrível ver o campeonato decidido no último dia. Parabéns a Lucas Moraes, à Toyota e a Édouard Boulanger.”
Reações dos vencedores
David Castera, promotor do W2RC, elogiou a proximidade da época: “Cinco vencedores em cinco eventos mostra a diversidade e a intensidade da competição.” Moraes confessou: “Não mesmo Steven Spielberg poderia imaginar tal final. Estou orgulhoso por mim, pela equipa e pelo Brasil.” Boulanger referiu: “Mudar de pilotos a meio da época foi especial; fomos eficientes em Portugal e Marrocos.” Jean-Marc Fortin, da Toyota, sublinhou: “Decidido no último quilómetro, com pódios em todas as rondas.”
Talento emergente e lista de vencedores
O W2RC evidenciou a via de formação, com pilotos como Cristina Gutiérrez, Mitch Guthrie e Rokas Baciuska a progredirem de Challenger/SSV para Ultimate.
Pilotos Ultimate: Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC)
Navegadores Ultimate: Édouard Boulanger (The Dacia Sandriders)
Construtores: Toyota Gazoo Racing W2RC
Challenger: Nicolas Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Vertical Motorsport)
SSV: Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Old Friends Rally Team)[web:previous]
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI