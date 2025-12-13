Prémios FIA 2025: Lucas Moraes faz história no Mundial de Rally-Raids

Lucas Moraes tornou-se o primeiro brasileiro campeão do mundo de Rally-Raids FIA ao receber o troféu na gala de Tashkent, no Uzbequistão, que encerrou a temporada de 2025. Édouard Boulanger renovou o título de navegadores, enquanto a Toyota Gazoo Racing W2RC conquistou o quarto ceptro consecutivo de construtores.

Época decidida no quilómetro final

A quinta edição do W2RC destacou-se pela competitividade, com 122 concorrentes de 22 nacionalidades e cinco rondas vencidas por pilotos diferentes. Moraes garantiu o título por apenas 12 pontos de margem face a Nasser Al-Attiyah, após quatro pódios em cinco provas, no Rallye du Maroc decisivo. A Toyota somou 463 pontos recorde, demonstrando eficiência do Hilux perante rivais em ascensão como Dacia Sandriders e Ford M-Sport.

Gala em Tashkent sob o tema “Dreams of a Champion”

A cerimónia, realizada a 12 de dezembro na Humo Arena perante 3500 convidados, celebrou a perseverança dos campeões com o tema “Sonhos de um Campeão”. Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, destacou o crescimento da categoria: “Foi incrível ver o campeonato decidido no último dia. Parabéns a Lucas Moraes, à Toyota e a Édouard Boulanger.”

Reações dos vencedores

David Castera, promotor do W2RC, elogiou a proximidade da época: “Cinco vencedores em cinco eventos mostra a diversidade e a intensidade da competição.” Moraes confessou: “Não mesmo Steven Spielberg poderia imaginar tal final. Estou orgulhoso por mim, pela equipa e pelo Brasil.” Boulanger referiu: “Mudar de pilotos a meio da época foi especial; fomos eficientes em Portugal e Marrocos.” Jean-Marc Fortin, da Toyota, sublinhou: “Decidido no último quilómetro, com pódios em todas as rondas.”

Talento emergente e lista de vencedores

O W2RC evidenciou a via de formação, com pilotos como Cristina Gutiérrez, Mitch Guthrie e Rokas Baciuska a progredirem de Challenger/SSV para Ultimate.

Pilotos Ultimate: Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC)

Navegadores Ultimate: Édouard Boulanger (The Dacia Sandriders)

Construtores: Toyota Gazoo Racing W2RC

Challenger: Nicolas Cavigliasso / Valentina Pertegarini (Vertical Motorsport)

SSV: Alexandre Pinto / Bernardo Oliveira (Old Friends Rally Team)[web:previous]