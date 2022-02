Portugueses de SSV pelo mundo: Hélder Rodrigues ‘prepara’ regresso ao Dakar | AutoSport

A aposta de pilotos portugueses aos comandos de SSV nas provas internacionais promete intensificar-se.

No Dakar estiveram três equipas nacionais com excelente desempenho com destaque para a dupla Luís Portela Morais / David Megre.

Em agosto João Monteiro, João Dias, Alexandre Pinto, Filipe Cameirinha e Arnaldo Monteiro participaram no Rali dos Sertões com os três primeiros a terem um elevado desempenho.

Em 2022 João Dias deverá disputar com um SSV da equipa Santag algumas provas da Taça da Europa de Bajas enquanto Alexandre Pinto deverá participar em duas provas do campeonato do mundo: os Rally Andalucia e Marrocos.

Hélder Rodrigues não esconde que se está a preparar para um regresso ao Dakar agora de SSV e deverá também regressar este ano a competições internacionais.

Miguel Barbosa e Armindo Araújo são dois nomes que poderão vir a juntar-se a esta lista.