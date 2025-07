Portugueses brilharam intensamente na Baja Aragon (vídeo)

João Ferreira venceu a Baja Aragón após um duelo emocionante com Nasser Al-Attiyah, com os dois pilotos a terminarem separados por escassos dois segundos.

Houve domínio luso entre os SSV nesta etapa da Taça da Europa e da Taça do Mundo de Bajas, com vitória de Gonçalo Guerreiro e um pódio totalmente português. Fernando Barreiros também saiu vencedor, ao triunfar na categoria Stock.

João Ferreira e Filipe Palmeiro, dupla da Toyota Gazoo Racing, partiram para a etapa decisiva com 13 segundos de desvantagem e perderam mais 20 segundos nos primeiros quilómetros. No entanto, a ponta final do jovem piloto de Leiria foi demolidora, conseguindo superar o tricampeão mundial Nasser Al-Attiyah, que já vencera a prova espanhola por seis vezes.

“No início do setor tivemos dificuldades com as pedras, ainda não ataco o suficiente nelas, mas depois foi a atacar até ao final. Vencemos por apenas dois segundos, depois de quase seis horas de condução. É inacreditável, mas estou muito contente com o trabalho feito. Cada quilómetro serve para evoluir com o carro até ao Dakar. Tenho de agradecer à Toyota Gazoo Racing África do Sul, à SVR e aos patrocinadores, sem os quais isto não seria possível.”

Mais duas equipas portuguesas venceram na 41.ª edição da consagrada prova espanhola. Nos SSV, Gonçalo Guerreiro repetiu a vitória alcançada no ano anterior, também aos comandos de um Polaris. Inscrito nesta prova pelo Ner Racing Team, contou com Joel Lutas como navegador e terminou a corrida apenas atrás dos potentes e inalcançáveis T1+.

“Foi ‘no sufoco’. Largámos entre dois T1+, com outro atrás. Era uma etapa muito rápida, fomos ultrapassados rapidamente e seguimos no pó. Ainda por cima tivemos um problema mecânico que nos acompanhou praticamente do início ao fim. Tivemos sorte em chegar ao fim: um quilómetro depois da corrida, na ligação, o carro morreu. Fomos rebocados até ao parque fechado. Foi uma loucura, mas ganhámos e estou muito contente.”

Com João Ferreira a vencer à geral e na categoria Ultimate, e Gonçalo Guerreiro nos SSV, Portugal confirmou o domínio nesta Baja Aragón 2025 ao conquistar ainda a vitória na categoria Stock com a dupla Fernando Barreiros e José Sá Pires. Este resultado permitiu-lhes ascender à liderança da Taça do Mundo na respetiva categoria.

“A nossa estratégia era controlar o tempo do nosso principal adversário, o que conseguimos até sensivelmente ao quilómetro 55. Depois furámos e perdemos esse controlo. Sabíamos que tínhamos perdido cerca de três minutos, mas ainda estávamos na frente. Decidimos atacar um pouco porque queríamos chegar a duas zonas difíceis à frente dele. Conseguimos ultrapassá-lo nesses 20 e tal quilómetros. Até ao fim foi gerir o nosso andamento e o dele. O José teve uma navegação fantástica, e estou muito feliz com esta segunda vitória aqui. Ele também esteve muito bem, conseguimos trazer o carro inteiro até ao fim, e vencemos.”

Na última etapa, a dupla Francisco Barreto e Carlos Silva, em Toyota Hilux Overdrive do Barata Racing Team, manteve-se no top 10 e somou pontos importantes para a Taça do Mundo, subindo à terceira posição da classe Ultimate.

O pódio 100% português nos SSV contou, além de Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas, com Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira, que se estrearam num Polaris da Santag Racing, e João Monteiro e Nuno Morais, num Can-Am da South Racing. A dupla do Old Friends Rally Team prepara-se para o Campeonato do Mundo de Rally Raid, que lidera entre os SSV, e João Monteiro continua a desenvolver um novo Can-Am que se mostrou muito competitivo.

Mais duas equipas portuguesas terminaram bem entre os SSV: Ruben Rodrigues e Rui Paulo, em Can-Am, foram quintos, e os estreantes Wilson Galo e Carlos Paulino ocuparam o sétimo lugar com um Polaris da JB Racing.

Ainda entre os SSV, destaque para o jovem Afonso Oliveira, o mais novo em prova, com apenas 17 anos, navegado por Fábio Belo num Polaris da Sant Racing. Também em Polaris da Sant Racing, terminaram os estreantes Renato Duarte e Miguel Silva, e Herlander Araújo com Tiago Magalhães, inscritos pela Santag Racing e Old Friends Rally Team, respetivamente.

A dupla João Dias e Rui Pita, também com um Polaris Santag Racing, juntou-se ao grupo do pódio final. Na SS3, os quatro primeiros lugares foram ocupados por equipas portuguesas. Fora de prova ficaram Filipe Lopes e Gonçalo Reis, e Luís Cidade com Walter Cardoso, ambos em Can-Am.

Menos positiva foi a participação portuguesa na categoria Challenger, depois de Tiago Reis abandonar logo na primeira etapa. A segunda não contou com o OT3 de Rui Carneiro, até então o melhor classificado, nem com o estreante Kaizen — de fabrico português — da dupla Ricardo Porém e Nuno Sousa.

A melhor equipa portuguesa nesta categoria foi Paulo Rodrigues e João Miranda em Can-Am, à frente de Pedro Gonçalves e Hugo Magalhães, ao volante de um Taurus do BBR Motorsport. Também em Taurus, Daniel Silva e Gonçalo Magalhães foram os melhores portugueses em SS3 e recuperaram 13 posições na classificação geral.

Entre os Challenger, Marco Pereira e Eurico Adão, inscritos pela Santag Racing, conseguiram terminar esta exigente corrida.

Por fim, uma nota especial para a dupla exclusivamente feminina Maria Luís Gameiro e Rosa Romero. Aos comandos de um Mini T1+ da X-Raid Mini JCW, estiveram quase duas horas paradas na SS3 devido a problemas mecânicos, mas conseguiram concluir a prova após um longo trabalho de reparação.