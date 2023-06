Portugueses azarados no Rally Grécia Off Road, mas Tiago Reis continua líder do ‘Europeu’ | AutoSport

O turco Israfil AKyuz, em BRP Can Am Maverick XRS Turbo T4 venceu o Rally Grécia Off Road, uma prova que contou com a presença de várias duplas lusas, algumas delas fortes protagonistas durante a prova, mas que não concretizaram os resultados finais, ficando todos pelo caminho.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (Herrator Inzane X3) eram segundos no fim do prólogo, Joao Dias/ Joao Miranda (BRP Can Am Maverick X3), sextos, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) 16º.

Depois da vitória na SS02, João Dias foi para a frente da corrida, com Alexandre Pinto em terceiro a 2m29s da frente. Tiago Reis já tinha subido para o sexto lugar.

Na SS03, triunfo de tiago Reis, João dias manteve a liderança com 1m48s de avanço para Amerigo Ventura (Yamaha YXZ 1000R), com Tiago Reis a subir à terceira posição, João Dias aumentou a liderança na SS04, Tiago Reis era terceiro a 6m26s, com o campeão em título do CPTT a impor a sua Toyota Hilux T1+ e a vencer mais um Setor Seletivo e a subir para segundo da geral, a 5m36s de João Dias, mas esta foi uma prova extremamente exigente e João Dias e João Miranda que lideravam a corrida, foram obrigados a desistir na sequência de um problema técnico.

Já Tiago Reis e Valter Cardoso abandonaram no penúltimo Setor Seletivo do Rally Greece OffRoad: “Partimos para o último dia de prova com a intenção de não arriscar e terminar a corrida, mas ao quilómetro 14 acabamos por sair ligeiramente de estrada, numa zona de muita lama, que, mesmo sem qualquer consequência para nós ou dano no carro, nos impossibilitou de voltar à estrada” explicou Tiago Reis.

A dupla estava no segundo lugar do Rally Greece OffRoad “o que nos deixa ainda mais tristes com o que nos aconteceu, mas faz parte do que são estas provas, num terreno muito difícil, com muita chuva e lama ao longo de toda a corrida”.

Tiago Reis e Valter Cardoso foram os primeiros na estrada no prólogo e com condições difíceis, acabaram por sair muito atrás para os primeiros Setores Seletivos mas, com um bom ritmo, terminaram o primeiro dia e os cinco primeiros setores cronometrados na segunda posição da geral. “Depois das dificuldades de abrir a estrada no prólogo conseguimos encontrar o nosso ritmo, arriscamos, fomos subindo na classificação e a ser os mais rápidos em dois dos setores cronometrados” apontou o piloto. “Em face do que era o último dia (com dois Setores Seletivos pela frente), tínhamos decidido não arriscar tanto, ser mais conservadores para tentar juntar mais alguns pontos para o Campeonato mas acabamos por ficar pelo caminho». Apesar de tudo Tiago Reis continua na frente da competição promovida pela FIA depois de disputadas duas das cinco provas do calendário. “Estamos só no início, os nossos objetivos continuam intactos e vamos continuar a dar o nosso melhor na próxima prova” disse o piloto, que agradeceu o “esforço da equipa, da minha família, que à distância nos transmitiu energia e a todos os que nos acompanharam ao longo destes dias”.

Das restantes equipas portuguesas nenhuma chegou ao fim da prova.

Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes 350D) eram 18º no SS07, já não surgiram na classificação no último

Fernando Barreiros/Paulo Torres (Isuzu D-Max T2) ficaram pelo caminho no último dia de prova, Filipe Barreiros/Nuno Da Silva (Canam Traxter Max Xu Hd10) também foram obrigados a desistir, após o piloto perder a visibilidade devido à entrada de lama para uma vista.

Alexandre Pinto/Fausto Mota (Herrator Inzane X3) desistiram no SS07, Henrique Silva/Henrique Damasio (Mercedes Cattiva Proto X) ficaram pelo caminho no SS06, António Arez e Hugo Lopes devido às condições atmosféricas adversas também não concluíram a prova.