“Portuguese do it better”: dia de ouro com 4 vitórias na Etapa 2 do Rally-Raid Portugal
Quarteto luso domina diferentes categorias e reforça peso nacional no W2RC
Depois de três vitórias portuguesas na etapa inaugural, o bp Ultimate Rally-Raid Portugal viu hoje a armada lusa ir ainda mais longe, somando quatro triunfos na segunda especial, já em território espanhol, entre a fronteira e Badajoz. Um feito raro no contexto do W2RC, apenas alcançado por duas nações ao longo da história do campeonato: França e Portugal.
Bruno Santos roça triunfo absoluto e Ventura assina dobradinha em Rally2
Na classe Rally2, Bruno Santos (BS — Frutas Patrícia Pilar) impôs-se de forma clara, batendo o compatriota Martim Ventura (Monster Energy Honda HRC) e ficando a apenas dois segundos de conquistar também a vitória absoluta FIM face ao RallyGP Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC). Um desempenho que reforça a competitividade dos pilotos portugueses nas duas rodas, numa especial disputada ao segundo.
Amaral domina Rally3, Pinto brilha em Challenger e Monteiro assume comando nos SSV
Em Rally3, Gonçalo Amaral (Wingmotor) manteve o pleno desde o primeiro dia, somando novo triunfo e consolidando uma vantagem de 42 minutos e 8 segundos sobre o irmão e colega de equipa Salvador, ficando em posição privilegiada para repetir a vitória absoluta de 2024.
Na categoria Challenger, Alexandre Pinto (Old Friends Rally) estreou-se a vencer nesta classe, confirmando o estatuto de campeão W2RC SSV em 2025 e levando o Can-Am ao quinto lugar absoluto FIA, a apenas 2m36s de Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders).
Por fim, em SSV, João Monteiro (Can-Am Factory) resistiu à pressão ao longo de toda a especial, somou mais uma vitória de etapa e subiu ao topo da geral entre os inscritos do campeonato, reforçando a presença portuguesa nas decisões da disciplina.
Esta coleção de resultados sublinha, uma vez mais, “a extraordinária profundidade do talento lusitano” no todo-o-terreno mundial, como sublinha a própria organização do W2RC.
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