Portugal soma recorde de 21 vitórias em especiais no Mundial de Rally-Raids

Recorde batido no Rally-Raid Portugal 2026 confirma ascensão lusa no W2RC

Portugal alcançou um recorde absoluto de 21 vitórias em especiais no BP Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, marca inédita para o país no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC). Pilotos nacionais triunfaram em todas as classes em que competiram, consolidando o estatuto de Portugal como nova potência da disciplina a nível internacional.

Este crescimento é visível na evolução recente: seis vitórias em 2024, 13 em 2025 e 21 em 2026, num aumento que ilustra a progressão sustentada da armada portuguesa no pelotão mundial. O feito surge poucos meses depois de Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira terem garantido o primeiro título W2RC para Portugal, na categoria SSV, reforçando o impacto dos pilotos nacionais no panorama global.

João Ferreira, Alexandre Pinto e domínio nos SSV

Na categoria Ultimate, João Ferreira somou duas vitórias em especiais, confirmando o estatuto de referência entre os pilotos de topo e capitalizando o conhecimento do terreno português. Nos Challenger, Alexandre Pinto arrancou em desvantagem, mas recuperou com quatro triunfos consecutivos em etapas, subindo ao comando da categoria e prolongando o momento de forma que já o levara anteriormente a títulos internacionais.

Nos SSV, Portugal assinou um “pleno” em especiais: Luís Cidade venceu as etapas 1, 3 e 4, enquanto João Monteiro se impôs nas especiais 2 e 5, garantindo assim a totalidade das vitórias da classe para concorrentes nacionais. Esta sequência confirma a profundidade de talento português numa disciplina onde a regularidade, a navegação e a robustez mecânica são decisivas.

Cinco vitórias em Rally2 e cinco em Rally3

Nas motos, também não faltaram sucessos. Em Rally2, os pilotos portugueses arrecadaram cinco vitórias em especiais: três para Bruno Santos, uma para Martim Ventura e outra para Micael Simão, todos a demonstrarem competitividade ao mais alto nível frente à concorrência internacional.

Em Rally3, Gonçalo Amaral foi responsável por todas as cinco vitórias em especiais conquistadas por Portugal, reforçando o domínio luso também nas duas rodas. Estes resultados consolidam a imagem de Portugal como terreno e escola de excelência para o rally-raid, beneficiando de um mix de pilotos rápidos e experientes, equipas estruturadas e conhecimento aprofundado das condições ibéricas.

Portugal afirma-se como potência no rally-raid mundial

A combinação entre vitórias em todas as classes, um recorde de 21 especiais ganhas e um título mundial recente em SSV projeta Portugal para a primeira linha do W2RC. Para além do impacto desportivo imediato, estes números reforçam o BP Ultimate Rally-Raid Portugal como prova-chave no calendário e vitrina do talento nacional perante as principais equipas e construtores da especialidade.