Portugal com duas provas nos ‘Mundiais’ de Todo-o-Terreno

A Baja TT ACP (que pode ter outro nome) e Baja de Portalegre 500 são as duas provas portuguesas nos calendários das duas principais competições FIA de todo-o-terreno, a Taça do Mundo de Todo-o-Terreno e Taça do Mundo de TT Bajas. Portalegre já é um ‘must’ da competição mas a nova prova do ACP, estreou-se em 2020 no CPTT e avança para a Taça do Mundo em 2021, o que diz bem do que se espera logo à partida da prova portuguesa.

Taça do Mundo da FIA de Ralis de Todo-o-Terreno

08-13 de Abril Rally Portugal Portugal

12-17 Maio Espanha Rally Andalucía

07-13 de Junho Rally do Cazaquistão

01-11 Julho Rússia Rally da Rota da Seda

07-13 Outubro Marrocos Rallye de Marrocos

06-12 de Novembro Abu Dhabi Desert Challenge, Emirados Árabes Unidos

28 de Novembro – 03 de Dezembro Hail Rally Arábia Saudita



Taça Europeia da FIA para Bajas Cross-Country

23-25 de Julho Espanha Baja Espanha

12-15 de Agosto Hungria Baja Hungria

26-29 de Agosto Polónia Baja Polónia

09-12 de Setembro Itália Baja Itália

28-30 de Outubro Portugal Baja Portalegre 500