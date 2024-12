Porquê os amadores adoram as 24 Horas TT Vila de Fronteira? “é uma prova única…”

Perguntámos a Gonçalo Fernandes, um dos elementos da equipa #77, composta por Joaquim Seiça, Ricardo Sismeiro, Gonçalo Fernandes e Pedro Ruivo (Suzuki Vitara) como é que surgiu esta ideia de virem às 24h de Fronteira, porque têm vindo todos os anos e continuam a vir resposta define bem o que são as 24 Horas TT Vila de Fronteira para todos os amantes da prova: “Já cá vínhamos e continuamos a vir porque Fronteira é uma prova única e isto só é entendido por quem anda lá dentro. Apesar de já termos a paixão pelo TT e muito cedo tendo cá vindo como espetadores, e testemunhar que de facto é especial, mas la dentro é que é. Cada volta, para quem goste de conduzir no TT, e de um convívio que não são 24 horas, são quatro dias, a começar logo na quinta-feira, vive-se tudo, quem goste de competição e de convívio interpessoal começa na quinta-feira e é tudo valorizado. E quando se termina no domingo e se passa pelo pódio, é fabuloso…”

