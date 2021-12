Pontaria de Johan Kristoffersson ao volante: acertou no drone com uma pedra (vídeo) | AutoSport

Durante a qualificação do Jurassic X Prix, a última prova do novo campeonato elétrico Extreme E, Johan Kristoffersson, aos comandos do carro da Rosberg X Racing, conseguiu um feito, possivelmente inédito no desporto automóvel: acertar com uma pedra no drone que filmava a sua prestação. A pedra saiu do lado direito do carro, depois do pneu direito passar por cima, e acertou no drone da equipa que comanda a realização do streaming da prova.

Pode assistir à final do Jurassic X Prix, aqui.

Veja o vídeo: