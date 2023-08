Planos para o Extreme H: SUV’s TT com motor a hidrogénio | AutoSport

A Extreme E e a FIA anunciaram planos para o primeiro campeonato mundial de corridas todo-o-terreno com veículos movidos a motores a hidrogénio. Chama-se Extreme H, o recém-criado campeonato de SUV, que terá início em 2025. A FIA e a Extreme E assinaram um Memorando de Entendimento não vinculativo que estabelece um quadro para a criação do primeiro campeonato mundial de corridas todo-o-terreno a hidrogénio.

Este documento é o primeiro passo para estabelecer uma via para que a série do hidrogénio, Extreme H, se torne um Campeonato da FIA a partir da sua época inaugural em 2025, com a intenção de se tornar um Campeonato Mundial da FIA a partir de 2026, caso os critérios necessários sejam cumpridos.

Além disso, a via traçada prevê que, em 2024, a Extreme E, atualmente uma série internacional da FIA, seja reconhecida como um campeonato da FIA.

A Extreme H juntar-se-ia à companhia de apenas sete outros campeonatos mundiais oficiais da FIA, que incluem o ABB FIA Formula E World Championship. Este caminho planeado para o estatuto de Campeonato Mundial da FIA demonstra a progressão da série desde o seu início em 2021 e uma forte declaração de intenções para o seu crescimento em direção ao seu futuro movido a hidrogénio. O desenvolvimento da série Extreme H está em curso, com planos avançados para o lançamento de um protótipo ainda este ano, antes da primeira temporada em 2025.

Alejandro Agag, fundador e diretor executivo da Extreme E, afirmou: “A criação, em conjunto com a FIA, de um campeonato mundial de corridas a hidrogénio será um marco importante para a Extreme E e para a nova série Extreme H. A eventual acreditação como Campeonato da FIA e, posteriormente, como Campeonato Mundial da FIA significa que estaremos entre as categorias de topo dos desportos motorizados a nível mundial e que a Extreme H será a primeira série de corridas do seu género a nível mundial.

“O que começou como uma conversa há muitos anos sobre corridas em ambientes extremos, mostrando o incrível desempenho e inovação dos E-SUVs, demonstrou agora um enorme crescimento e mais avanços técnicos pioneiros à medida que avançamos com a transição para o hidrogénio e o Extreme H – uma estreia mundial.

“Este anúncio é um primeiro passo significativo no desenvolvimento do nosso campeonato e na nossa transição pioneira para as corridas movidas a hidrogénio. O desporto é a plataforma mais poderosa e eficaz para impulsionar a inovação e o nosso empenho em proporcionar campeonatos de automobilismo sustentáveis, cheios de emoção e com uma pegada de carbono reduzida, é prova disso.

“Quando atingir o estatuto de Campeonato do Mundo da FIA, o Extreme H dará continuidade ao que o Extreme E começou como uma série pioneira de desportos motorizados e estamos ansiosos por apresentar mais um produto desportivo espetacular. Gostaria de agradecer ao Presidente e à FIA pelo seu apoio e reconhecimento contínuos da nossa ambição de criar uma competição automóvel pioneira a nível mundial. Esperamos ver ainda mais corridas emocionantes na pista, bem como alargar ainda mais os limites das novas tecnologias na corrida para resolver os problemas climáticos.”

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da Fédération Internationale de l’Automobile, afina pelo mesmo diapasão: “Estamos entusiasmados por continuar a trabalhar com a Extreme E na sua jornada para se tornar um Campeonato do Mundo da FIA. A utilização de fontes de energia sustentáveis no desporto automóvel é o principal objetivo da FIA e faz parte da nossa estratégia a longo prazo, e esta série é uma montra ideal para isso. O hidrogénio é uma parte importante dessa mistura, e desenvolvemos um conjunto de regulamentos de segurança para veículos movidos a hidrogénio que faz parte do Código Desportivo Internacional da FIA.

“É encorajador que uma entidade tão importante do desporto motorizado como a Extreme E, com o seu famoso alinhamento de equipas, veja o mesmo potencial na tecnologia do hidrogénio. A sua abordagem à igualdade e à diversidade coincide com a nossa, na medida em que nos esforçamos por tornar o desporto automóvel acessível a todos.

“A competição desportiva motorizada é uma excelente plataforma de investigação e desenvolvimento e esta nova série tem um grande potencial. O facto de a tecnologia ser testada no ambiente rigoroso das corridas todo-o-terreno em todos os tipos de condições deverá beneficiar toda a indústria e, a longo prazo, tornar a mobilidade mais amiga do ambiente para os utilizadores quotidianos da estrada. Estamos ansiosos por trabalhar com a Extreme E, partilhando o nosso conhecimento e experiência”.