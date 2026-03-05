Peterhansel de regresso a Portugal: Defender Rally com três carros

A Defender Rally vai regressar ao Campeonato do Mundo FIA de Rally‑Raid (W2RC) no bp Ultimate Rally‑Raid Portugal, entre 17 e 22 de Março, com uma inscrição de três carros e o objectivo de prolongar o momento criado no Dakar 2026. A equipa britânica chega à etapa portuguesa depois de vencer a classe Stock no Dakar, no seu ano de estreia, e com Rokas Baciuška e o navegador Oriol Vidal na liderança dos campeonatos de pilotos e navegadores dessa categoria.

​

Três duplas, um objetivo: defender a liderança no W2RC

A formação alinha em Portugal com Baciuška/Vidal, Sara Price/Sean Berriman e Stéphane Peterhansel/Mika Metge, todos aos comandos do Defender Dakar D7X‑R. No balanço apresentado pela equipa, os três carros somaram vitórias em todas as 13 etapas do Dakar 2026 e assinaram um resultado “1‑2‑3” em 10 dessas 13 especiais, indicador da consistência que a Defender pretende transportar para a ronda europeia.

​

À chegada a Portugal, Baciuška lidera a classificação de pilotos Stock com 107 pontos, seguido por Sara Price (87) e Peterhansel (69), enquanto Vidal, Berriman e Metge ocupam, respectivamente, o primeiro, segundo e terceiro lugares no campeonato de navegadores.

​

Portugal é “um desafio totalmente diferente” do Dakar

O director de equipa, Ian James, antecipa uma prova mais técnica do que a do deserto saudita, com especiais mais apertadas e maior exigência de precisão. “Não há dúvida de que Portugal coloca um desafio totalmente diferente ao Dakar. Com etapas mais estreitas e mais técnicas, consistência e precisão são fundamentais”, afirmou. O responsável sublinhou ainda que, na classe Stock, “a fiabilidade é tudo” e que o Dakar mostrou que o D7X‑R é “extremamente competitivo”.

​

Baciuška reforça a mesma leitura e aponta a continuidade como prioridade. “O Dakar foi uma estreia incrível para nós e para toda a equipa, e queremos levar a mesma consistência para Portugal”, disse. “Em Portugal, o terreno é mais rochoso e o percurso é mais estreito, mas estamos focados em fazer o mesmo e manter a nossa posição no W2RC.”

​

Percurso redesenhado pelo ACP: Grândola, passagem por Espanha e final em Loulé

A edição de 2026 terá o itinerário reformulado pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), com partida em Grândola, passagem por Badajoz (Extremadura espanhola) e final em Loulé, no Algarve. A prova terá cinco etapas e totaliza 2.175 km, incluindo 1.320 km cronometrados. A organização promete maior variedade de terrenos ao “chegar ao Atlântico”, num rali que, comparado com a ronda inaugural na Arábia Saudita, apresenta troços mais estreitos e velocidades médias mais elevadas, com a meteorologia primaveril a poder introduzir chuva forte.

​

Defender Dakar D7X‑R: base de série e adaptações para o todo‑o‑terreno

O D7X‑R deriva do Defender OCTA e mantém a arquitetura de carroçaria D7x, transmissão e disposição do grupo motopropulsor do modelo de produção, estando construído segundo os novos regulamentos FIA da classe Stock para o W2RC. Para responder ao rally‑raid, a equipa introduziu alterações como via mais larga, maior altura ao solo e suspensão atualizada, de modo a enfrentar terreno rochoso e secções de maior impacto.