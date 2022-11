Pedro Santinho Mendes vence BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira | AutoSport

Emoção até ao fim. Pedro Santinho Mendes ganhou a edição de 2022 da BP Ultimate 4 Horas SSV de Fronteira, no final de uma prova com vários líderes e incerteza até às últimas voltas ao Terródromo de Fronteira. O piloto do Can-Am, sobrinho do pluricampeão nacional António Santinho Mendes, completou 23 voltas ao circuito de 16,4 Km e terminou na frente de Wilson Galo/Gonçalo Guerreiro (Can-Am) e de João Monteiro (Can-Am), que também sobem ao pódio de Fronteira.



Curta-metragem…

Depois das primeiras paragens nas boxes, a equipa de Wilson Galo e Gonçalo Guerreiro comandam a prova. O primeiro líder, Luís Cidade, embateu noutro concorrente que estava capotado no circuito e danificou uma roda do seu Can-Am. Uma desistência inglória para o vencedor da edição de 2019.

Na entrada para a segunda metade da corrida, Marco Pereira (Can-Am) passava na frente do pelotão. A dureza de Fronteira já fez ‘estragos’ em vários candidatos ao pódio, como Miguel Barbosa e Lourenço Rosa, que pararam durante vários minutos com problemas no seu Can-Am. Miguel Oliveira, a estrela do MotoGP, rodava nessa altura no 13.º lugar. Marco Pereira (Can-Am) entrou na derradeira hora de corrida na frente de Wilson Galo/Gonçalo Guerreiro (Can-Am) e de Arnaldo Martins/Bruno Martins (Can-Am), duas duplas que estavam a menos de 30s do líder, portanto com tudo em aberto na luta pela vitória, que acabou nas mãos de Pedro Santinho Mendes (Bombardier Can-AM) da JB Racing.

Sol, mas muito frio, na partida das BP Ultimate 4 Horas SSV Vila de Fronteira

Pedro Santinho Mendes (Bombardier Can-AM) da JB Racing venceu as 4 Horas TT Vila de Fronteira depois de bater Wilson Galo/Gonçalo Guerreiro (Can-AM X3-XRS) da Speedfreak/Enerre/Gin Pablo por mais de uma volta. Terceiro lugar para João Monteiro (Can-Am X3) da Sharish Gin/South Racing que ficou quase dois minutos mais atrás. Marco Pereira (Can-Am Maverick XRS) da BRM Racing Team foi quarto, tendo terminado a cerca de três minutos do pódio.

Top 5 para Avelino Luís (Bombardier Maverick X3) da Benimoto Racing, sexto para José Garcia (Can-Am X3) da BRM Racing Team e a fechar o top 10 ficaram Nuno Rogério (Bombardier Maverick X3) da Benimoto Racing, Duarte Junior ( Can-Am X3) da Speedfreak/Enerre/Gin Pablo, José Morgado (Bombardier Maverick X3) da Benimoto Racing e Bruno Matias/Jorge Araújo (Bombardier Can-Am Maverick)

João Ferreira, Ricardo Porém e Luís Caetano (Can-Am XRS Sa) da BRm Racing Team foram apenas 21º, Roberto Borrego/Sérgio Palminha (Can-Am Maverick X3) da SGS Car Racing, 24º e piloto do MotoGP, Miguel Oliveira e o seu pai, Paulo Oliveira (Can-Am Maverick X3) da SGS Car Racing foram 26º Miguel Barbosa/Lourenço Rosa lideraram na fase inicial da corrida mas tiveram problemas no seu Can-Am X3 e atrasaram-se muito terminando em 32º entre 45 concorrentes, o mesmo sucedendo a Luís Cidade (BRP Can-Am Maverick XRS) da Can Am Offroad Portugal, que terminou em 40º depois de fazer a pole-position e lideram a corrida até ter tido problemas.

Miguel Oliveira e o seu pai, Paulo Oliveira (Can-Am Maverick X3) da SGS Car Racing foram 26º

Tempos Online – CLIQUE AQUI