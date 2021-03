Passatempo Fernando Barreiros: Ganhe um fantástico co-drive

Fernando Barreiros vencedor do Troféu Ibérico em 2019 e 2º classificado no Africa Eco Race 2020, em ambos os casos na Categoria T2, irá apresentar no próximo dia 17 de Abril o seu projeto desportivo para 2021 e lançar o seu regresso a África em 2022.

Um evento que terá o aliciante extra de proporcionar ao vencedor de um passatempo, a realizar entre os dias 27 de Março e 5 de Abril, um fantástico co-drive a bordo da magnífica Isuzu D-Max pilotada por Fernando Barreiros.

O vencedor receberá ainda o exemplar nº 1/50 da edição limitada do livro “Fernando Barreiros – 50 anos de aventuras”, de autoria do jornalista Alexandre Correia.

Responda à seguinte pergunta em mensagem privada para a página de Facebook “Fernando Barreiros Race”:

Qual foi a viatura (marca e modelo) utilizada por Fernando Barreiros na sua estreia em competição?

Pergunta de desempate:

Pergunta de desempate: Qual foi a primeira competição motorizada concluída por Fernando Barreiros?

Os participantes deverão ainda escrever uma frase justificando a razão pela qual deverão ser eles o vencedor em caso de desempate

Nota: Não poderão participar neste passatempo todas as pessoas que tenham estado associadas diretamente as participações desportivas de Fernando Barreiros e familiares.