Participação de Hélder Oliveira em etapa do Mundial de TT adiada | AutoSport

Helder Oliveira estava já na contagem decrescente para o seu regresso aos palcos internacionais agendado para os próximos dias no Andalucia Rally, competição que o piloto disputaria aos comandos de um Can-Am T3, navegado por Carlos Jorge Mendes. Todavia a ASO, organizadora desta que seria a terceira etapa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid FIA-FIM, anunciou hoje o seu adiamento.

“Estou de facto desolado. Trabalhei bastante para enfrentar este novo desafio e agora, de forma inesperada, surge este anúncio. Ainda estou abalado por esta alteração, mas espero voltar a reunir as condições para estar à partida da prova quando ela se realizar, segundo os organizadores no próximo Outono” salientou Helder Oliveira.

A 3ª edição do Andalucia Rally deveria disputar-se de 7 a 12 de junho, mas foi adiada devido à onda de calor e seca que atingiu a Andaluzia. Estas condições meteorológicas extremas aumentaram consideravelmente o risco de incêndios na região, levando as autoridades locais a elevar ao máximo o nível de alerta. Para preservar o frágil ecossistema e apesar do total apoio das autoridades locais, todas as partes envolvidas decidiram que a continuação do rali não era possível neste momento.