Palmarés das 4 Horas SSV Vila de Fronteira | AutoSport

Denominaram-se 2 Horas UTV / Buggy, 3 Horas UTV / Buggy, 3 Horas SSV, passaram a ser 4 Horas SSV Vila de Fronteira, aqui fica o palmarés já atualizado a 2023.

2 Horas UTV / Buggy 2012

1º – Rui Serpa – Rage R 140T

2º – Jorge Monteiro / João Monteiro – Polaris RZR 900 XP

3º – António Ferreira / Nuno Ferreira – Rage RT 180

3 Horas UTV / Buggy 2013

1º – Bruno Martins – Rage Comet R 1400

2º – Nuno Tavares – IPS RX 875

3º – João Dias – IPS RX 875

2014

1º – Vitor Santos – Polaris RZR XP 1000

2º – João Lopes – Polaris RZR XP 1000

3º – Jorge Monteiro / João Monteiro – Polaris XP 1000

2015

1º – António Ferreira / Rui Serpa – Sport

2º – Vitor Santos – Polaris RZR

3º – Bruno Martins – Comet R

2016

1º – Ricardo Carvalho – Yamaha YXZ 1000R SS

2º – Nuno Ferreira / Jorge Areia – Yamaha YXZ 1000R

3º – João Dias / Pedro Carvalho – Polaris RZR XP

3 Horas SSV 2017

1º – Ricardo Carvalho – Yamaha YXZ 1000R

2º – João Monteiro / Jorge Monteiro – Can Am MAVERICK

3º – Luís Cidade Pires – Can Am MAVERICK

4 Horas SSV 2018

1º – João Monteiro – Can Am X3 XRS

2º – Pedro Carvalho / Paulo Delgado – Can Am X3

3º – Marco Silva – Can Am Maverick X3

2019

1º – Luis Cidade – Can-Am Maverick XRC3

2º – Vitor Santos – Can-Am Maverick X3 XRS

3º – António Felix da Costa / Tiago Monteiro / João Teixeira – Can-Am Maverick XRS

2021

1º – João Monteiro – Can-Am Maverick X3

2º – João Dias / Pedro Carvalho – Can-Am Maverick X3

3º – Sebastien Guyett / Fabrice Rousseau / Gonçalo Guerreiro – Can-Am Maverick XRS

2022

1º – Pedro Santinho Mendes – Can-Am Maverick X3

2º – Wilson Galo / Gonçalo Guerreiro – Can-Am Maverick X3

3º – João Monteiro – Can-Am Maverick X3

2023

1º Gonçalo Guerreiro/Tiago Guerreiro – Polaris RZR Pro R)

2º Pedro Santinho Mendes – Bombardier Can Am

3º Alexandre Pinto – Can-Am Maverick X3