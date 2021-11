Oitava vitória dos ‘Andrades’ nas 24 Horas TT Vila de Fronteira | AutoSport

Os oito triunfos foram alcançados muitas vezes com constituição de equipas diferentes, incluindo o, hoje em dia Team Manager, Mário Andrade, mas desta feita, Alexandre Andrade, Cedric Duple, Yann Morize e Florent Charvot levaram o AC Nissan Proto #22 a mais um triunfo, num ano em que Florent Charvot foi a novidade na equipa, por troca com Alexandre Deaujon, que venceu com o restante trio em 2018 e 2019. Portanto, terceiro triunfo seguido para Alexandre Andrade, Cedric Duple e Yann Morize, sendo que Alexandre Deaujon vence pela terceira vez depois de já o ter feito com outros colegas de equipa.

A corrida esteve ‘embrulhada’ nas primeiras horas, mas com o passar das horas foi ficando cada vez mais claro que a equipa comandada pelos luso franceses Andrade, era com uma grande margem, a mais forte em pista. Um carro bem preparado e um quarteto bem ciente do que fazer, e especialmente do que não fazer. “Vite doucement” como diz o patriarca da equipa, Mário Andrade.

Segundo lugar para Francis Balocchi, Nicolas Martin, Benjamin Bujon (já tinha sido terceiro uma vez) e Laurent Fouquet (já tinha sido segundo uma vez), no Fouquet #8, que terminaram a duas voltas, numa recuperação mais consentida do que conquistada.

Grande resultado para a melhor equipa totalmente lusa, Rui Carneiro, João Ferreira, Ricardo Porém e Manuel Porém, que no MMP Can-Am Rally Raid #40 ficaram no lugar mais baixo do pódio a cinco voltas dos vencedores.

Quarto posto para a equipa composta por Amândio Alves, Rogério Reis, João Silva e Márcio Reis, no MMP Rally Raid #4, que terminaram na mesma volta. André Bastet, Richard Bastet, Mathieu Gauchard (Nissan Overdrive) foram quintos duas voltas mais atrás enquanto Laurent Poletti, Ronald Basso, Franck Cuisinier e Jeremy Lourenço ficaram classificados logo a seguir, num MMP X4 Turbo #6, na mesma volta.

A par da Nissan Overdrive que ficou em quinto, o Mini All4-Racing de Michele De Nora, Paolo Bacchella, Michele Cinotto e Pietro Cinotto foi o um T1 convencional. Os italianos foram sétimos, sendo que Michele De Nora já tinha sido terceiro uma vez.

Oitavo lugar para Patrick Prot, Romain Prot, Hervé Lhoste, num Nissan Oryx #31, com Víctor Conceição, Nuno Pires e Filipe Carvalho (MMP Rally Raid #7) em nono. A fechar o top 10, Dominique Arcas, Emanuel Ramos, Jean Luc Dumas e Samuel Dumas (Fouquet Buggy). A luta pelo top 10 foi intensa até ao fim, com três carro na mesma volta e outro uma volta mais atrás.

Mais info assim que possível.