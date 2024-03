O que é o Campeonato do Mundo de Rally-Raid, que vem em abril a Portugal? | AutoSport

O Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) é o Mundial de Todo-o-Terreno, criado à semelhança dos já existentes Mundial de F1, Mundial de Ralis (WRC), Mundial de Resistência (WEC), Mundial de Rallycross (WRX) e Mundial de Formula E, todos levados a cabo pela FIA.

É uma competição que reúne os melhores pilotos e navegadores do mundo em ralis de todo o terreno. Foi criado em 2022, e a BP Ultimate Rally Raid Portugal é a terceira prova do calendário de 2024, que começou com o Dakar e prosseguiu recentemente com o Abu Dhabi Desert Challenge.

É, como se percebe, a competição de rally-raid mais prestigiada do mundo, pois reúne os melhores pilotos e navegadores do planeta. É também um desafio extremo, pois os ralis do W2RC são longos e exigentes, e testam os limites dos pilotos e máquinas.

É uma competição gerida pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) e pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), juntando os principais eventos desta modalidade, que combina os conceitos de um longo rali de resistência e de uma dura prova de todo-o-terreno.

O BP Ultimate Rally-Raid Portugal é a terceira prova do calendário em 2024, mas com a importância acrescida de ser a única disputada na Europa, como sublinha David Castera, diretor da área de desportos motorizados da Amaury Sport Organization (A.S.O.), o promotor do Campeonato do Mundo de Rally-Raid.

As categorias

As impressionantes máquinas do Campeonato do Mundo de Rally-Raid estão divididas em diferentes categorias nos automóveis e motos.

Automóveis:

Ultimate

É considerada a categoria-rainha dos Rally-Raids. São protótipos de quatro rodas motrizes, divididos pelas classes T1.U, T1+ ou T1.1 (antigos T1), consoante as especificações, e T1.2 para os veículos com duas rodas motrizes.

Stock

Carros de todo-o-terreno preparados para competição, mas com base nos modelos de série (antiga categoria T2).

Challenger

Protótipos SSV (‘Side by Side Vehicles’), pertencentes à antiga categoria T3, agora divididos pelas classes T3.U e T3.1, consoante as especificações.Desenvolvidos para competição, em relação aos SSV, são mais largos, estáveis e potentes, neste caso, por beneficiarem de um restritor mais pequeno. Estão limitados a uma velocidade máxima de 135 km/h.

SSV

SSV derivados de modelos de série, mas preparados para a competição (tal como acontece com os carros da categoria Stock). Considerada como a categoria de iniciação neste tipo de veículos, em relação aos Challenger, para além das maiores restrições de preparação do chassis e de outros componentes, sublinhe-se que é menos potente e tem a velocidade máxima limitada a 125 km/h,

Motos:

RallyGP

A categoria de topo das motos de Rally-Raid. Motos com especificações Moto Rally, motor até 450cc e velocidade máxima limitada a 160 km/h (por razões de segurança). O acesso à categoria RallyGP é definido pela FIM de acordo com o palmarés desportivo de cada piloto.

Rally2

Motos de competição (Moto-Rally) com um nível de preparação inferior às RallyGP, mas igualmente com motorizações até 450cc e velocidade limitada a 160 km/h.

Rally3

Motos com a preparação mais aproximada dos modelos de série, motores até 450cc e velocidade máxima limitada a 130 km/h.

Quad

Motos de quatro rodas (popularmente conhecidas por Moto4), preparadas para Rally-Raid e com velocidade máxima limitada a 130 km/h.

Os títulos em disputa

Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid (absoluto – pilotos, co-pilotos e construtores)

Campeonato FIA de Rally-Raid Challenger (pilotos e co-pilotos)

Campeonato FIA de Rally-Raid SSV (pilotos e co-pilotos)

Campeonato do Mundo FIM de Rally-Raid (absoluto – pilotos e construtores)

Taça do Mundo FIM de Rally 2

Taça do Mundo FIM de Rally 3

Taça do Mundo FIM de Quad

Troféu FIM de Rally-Raid Senhoras

Troféu FIM de Rally-Raid Rally 2 Júnior

Troféu FIM de Rally-Raid Sénior