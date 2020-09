O melhor campeonato de TT da Europa regressa no Pinhal

Era verdade a semana passada, é verdade esta semana. Uma semana depois está tudo, ou quase, na mesma! O CPTT e o CNTT têm o seu segundo arranque na Baja TT do Pinhal uma prova montada com muita inteligência pela Escuderia Castelo Branco em que os concorrentes dos dois campeonato utilizam os mesmos percursos, mas têm os respetivos quartéis-general em locais distintos, a Sertã e Vila Velha de Ródão.

Seis meses depois da última corrida de todo-o-terreno disputada em Portugal, Vila Velha de Rodão vai receber a caravana do CNTT para o regresso das competições numa temporada marcada pela pandemia do Covid 19. Uma jornada que acrescenta à competição nacional a inclusão na Taça do Mundo FIM de Bajas e Campeonato Europeu de Bajas pela primeira vez abertas a Motos, Quads e também agora SSV. De regresso está também a Taça YXZ1000R a única competição monomarca que se mantém ativa este ano. Uma excelente lista de participantes (130 à data em que este texto foi escrito e antes do fecho das inscrições) com algumas novidades deveras interessantes.

Nas motos realce para a presença da equipa oficial da Hero com a estreia de Sebastian Bühler e ainda do indiano CS Santosh. Muito se falou também da presença da equipa oficial da Sherco com Rui Gonçalves e Lorenzo Santolini, mas essa participação ainda não está confirmada.

Nos SSV destaque para a estreia em Portugal do Polaris PRO XPtendo como piloto o ex-campeão nacional Rui Serpa. Estreia também para a máquina construída por Fernando Santos. O Can-Am da Extreme Raid será pilotado pelo consagrado Henrique Nogueira.

De entre os regressos de referir o de Pedro Bianchi Prata nas duas rodas, o de Ruben Alexandre nos Quad, enquanto nos SSV surgem na lista de inscritos os nomes de Ruben Faria, a campeã de ralis Inês Grancha a navegar o marido Pedro, o piloto auto Pedro Ferreira, o regressado Mário Ferreira e o francês “patrão” da Yamaha Europa Eric de Seynes com a consagrada Camelia Liparoti a seu lado.

Muitos candidatos às vitórias

A competição destinada aos SSV é tradicionalmente aquela em que a lista de candidatos ao triunfo é mais extensa. Em Góis a única prova disputada ara o CNTT o pódio contou com o campeão Pedro Santinho Mendes seguido de João Dias e Nelson Caxias. Para além desta prova disputou-se ainda a Taça de Portugal em Beja que teve como vencedor João Monteiro na altura seguido de Pedro Carvalho e João Dias. Já em Santiago do Cacém na estreante e extracampeonato Baja TT ACP o vencedor foi Luis Cidade com Lourenço Rosa e Mário Franco a partilharem o pódio. Por último TestDay TT com o qual se fez o primeiro teste competitivo pós Covid 19 o mais rápido foi João Dias seguido de Luís Cidade e Pedro Carvalho.

Estra mostra de resultados dá para ter uma imagem dos principais candidatos às vitórias. Aos nomes citados deveremos acrescentar os de Beto Borrego, Vítor Santos, Gonçalo Guerreiro e Nuno Fontes. À exceção de Mário Franco que mantém a sua forte aposta no Yamaha todos os restantes pilotam o excelente Can-Am Maverick X3.

Um referencia especial para dois jovens que estão a dar os primeiros passos, mas cujo andamento já mostrou ser de excelência. Falamos de Rui Carneiro (que passou pelo comando em Beja) e Alexandre Pinto

Nos Quad Luís Engeitado terá de novo como adversários Luís Fernandes e Luís Pimenta que com ele partilharam o pódio em Góis aos quais se junta um rapidíssimo Ruben Alexandre como já referimos de regresso às competições

Já nas motos o leque de candidatos é igualmente bastante extenso pese o facto de o campeão nacional e já este ano vencedor da Taça de Portugal, Daniel Jordão ter já terminado a sua temporada na sequência de uma queda nos treinos para esta corrida. Tinha subido ao pódio em Góis juntamente com os consagradíssimos António Maio e Mário Patrão. Sebastian Bühler será agora o grande adversário a quem se juntam os nomes de Martim Ventura, Salvador Vargas, o mais rápido no TestDay, Bruno Santos,o campeão CNRR e o regressado David Megre vencedor da Baja ACP. A dar os primeiros passos no CNTT Micael Simão que trabalhar com Ruben Faria é um nome a ter em conta para a disputa das primeiras posições.

