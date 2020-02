CNTT: O melhor campeonato de TT da Europa arranca em Góis

A pacata vila de Góis no distrito de Coimbra e na província da Beira Litoral recebe no próximo fim-de-semana a jornada de abertura do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno Road to Dakar.

A parceria iniciada em 2019 com a ASO, organizadora do Dakar terá agora a sua segunda fase e este é o maior reconhecimento da valia internacional do nosso campeonato unanimemente considerado o melhor de toda a europa. Todavia, se o nível nos SSV é de facto fora de série os últimos anos tem mostrado uma urgente necessidade de serem introduzidas estratégias que permitam dar sangue novo às competições Moto e Quad. E felizmente há novidades interessantes neste domínio.

Comecemos, contudo, pelos SSV onde Pedro Santinho Mendes, o campeão 2019, é de novo um dos vários candidatos ao título embora vá, em 2020, correr com a sua própria estrutura depois de, no ano passado, ser um dos pilotos da equipa oficial da Can-Am. A Can-Am com o excelente Maverick X3 domina cada vez mais a relação dos candidatos ao título. O vice-campeão Pedro Carvalho e líder da equipa Vitória FC by SGS Car tem agora um novo parceiro o atual campeão Quad, Roberto Borrego, piloto recordista de vitórias na Baja Portalegre 500. O antigo nº 2 da equipa, João Dias, transitou para a Benimoto Racing.

Mudança também para o 3º classificado em 2019, Vítor Santos que deixa a equipa The Racing Factory / Speedfreak para correr ao que tudo indica com a sua própria estrutura.

Também desta equipa sai o piloto brasileiro Cristiano Batista a grande novidade da temporada de 2019 e que vai ocupar o lugar deixado vago por Pedro Santinho Mendes na Can Am Off-Road Portugal ao lado do jovem campeão Júnior Luís Cidade. Falta juntar a este sexteto o campeão 2018 que continua no Sharish Gin Racing Team mas agora com o importante apoio da South Racing.

Uma dezena (ou mais) e outsiders…

Se estes são de facto os pilotos que em 2019 se mostraram mais rápidos e maís consistentes a lista que se segue só demonstra a enorme competitividade da modalidade. Para além do já referido Roberto Borrego, em Beja confirmaram ter um andamento acima da média piloto como Rui Carneiro, um jovem vindo dos Kart, o quase estreante vindo da velocidade Jorge Passanha, o campeão da Promoção Nelson Caxias, o ex-piloto de Enduro, Henrique Nogueira, o Campeão TT2 Tiago Guerreiro que terá como companheiro de equipa o irmão Gonçalo, o ex-piloto de Quad, Wilson Galo, entre tantos. Acresce os veteranos Nuno Fontes, Pedro Grancha, Avelino Luís e os sempre muito rápidos Francisco Guedes, Marco Pereira e Ricardo Domingues.

… e outsiders de luxo

Da Bélgica para Portugal Sebastien Guyette será seguramente um forte candidato ao título. Vai juntar-se aos irmãos Guerreiro na equipa JB Racing. Já a presença de Mário Franco o único piloto não Can-Am que se tem intrometido na luta pelas primeiras posições com o seu Yamaha de motorização Turbo está condicionada ela aposta internacional do patrão da equipa Franco Sport. Mas em Góis, prova que esteve quase a vence na sua primeira participação de SSV, lá estará e será sempre um nome a juntar à lista de potenciais vencedores da corrida. Eventualmente também de Yamaha Turbo regressa Marco Silva o piloto que em 2016 venceu a Baja Portalegre 500 na sua estreia nos SSV numa corrida que teve um tal de Stephane Petrehansel no 3º lugar.

Em Beja estiveram ainda presentes nomes como Ruben Faria, Pedro Ferreira e, em estreia, o ex-campeão de ralis Carlos Vieira. Ao que tudo indica nenhum destes pilotos terá uma participação regular na temporada de 2020.

Góis sem troféus

Pela primeira vez nos últimos cinco anos a prova de Góis não pontuará para nenhum troféu monomarca. A Can-Am decidiu retirar-se, a Taça Yamaha e à semelhança do ano passado só terá cinco jornadas a que se junta a final europeia que de novo se disputará no decorrer da Baja Portalegre. A Polaris, por seu lado aguarda pelo início da comercialização do novo Polaris RZR Pro XP Turbo Dynamix para eventualmente avançar.

Outros campeonatos SSV

No ano passado muito competitivo foi o campeonato TT2 discutido entre os Polaris e os Yamaha sem motorização turbo. Nuno Gameiro e André Rodrigues em Yamaha e David Gomes em Polaris apresenta-se como os mais consistentes concorrentes, mas o mercado ainda está muito ativo e entre Góis e a Baja TT do Pinhal é bem possível que existam novidades.

Taça de Equipas

Em 2019 eram treze as equipas que requereram à Federação de Motociclismo Portugal a respetiva licença de concorrente. Em média estas equipas inscreveram mais de 60 pilotos. No final do ano passado triunfou a The Racing Factory / Speedfreak. Para este ano, o Troféu de equipas evoluiu e no lugar de ser destinado exclusivamente aos SSV abrange também as motos. Em cada prova pontuam para cada equipa os dois melhores SSV e a melhor moto. Mais uma vez pretende-se que haja não só uma maior ligação entre as disciplinas como também que a disciplina mais forte atualmente dê ‘uma mão’ às motos, para que regressem ao patamar de excelência que já tiveram no passado.

Futebol no CNTT

São várias as ligações do futebol ao CNTT. A mais forte atualmente é aquela que liga o Vitória FC à SGS Car. Também o Benfica está representado no CNTT através de André Rodrigues, o treinador da águia Vitória. No ano passado o CNTT contou com a participação de André Villas Boas e mais recentemente o antigo internacional Nuno André Coelho estreou-se de SSV no Portalegre TT.

CNTT Legends

António Maio; Armindo Neves; Avelino Luis; Luis Engeitado; Luis Portela de Morais; Mário Patrão; Pedro Santinho Mendes; Roberto Borrego; Ruben Faria; Vítor Santos. São pilotos com 10 ou mais anos de CNTT. Alguns já passaram por mais do que uma disciplina. Roberto Borrego já as percorreu todas.

Um ano recheado de competições

O Todo-Terreno da Federação Motociclismo Portugal terá em 2020 mais de 30 competições. A Taça de Portugal SSV já disputada em Beja. O Troféu Super SSV agora em formado Rali Sprint tem também 5 corridas.

No plano internacional a Taça da Europa de Bajas conta com duas jornadas em Portugal (Pinhal e Idanha) e uma em Espanha (Badajoz). A Baja Portalegre 500 assim como a vizinha Baja de Aragón pontuam para a Taça do Mundo de Bajas.

Sebastien Guyette

Campeão SSV de França em 2017, vencedor da 24 Horas TT de Paris em 2019 e um dos mais rápidos pilotos de SSV da europa Sebastien Guyette vai disputar o campeonato aos comandos de um Can-Am integrado na equipa JB Racing. O piloto belga tem ainda ligações a Pascal Mercier o compatriota que liderou o projeto vencedor do Dakar na Classe T3S com Axel Alletru um piloto paraplégico que foi 7º da geral e primeiro estreante.

João Monteiro com South Racing

Campeão Nacional em 2018 e 4º classificado em 2019 João Monteiro será este ano apoiado pela South Racing equipa vencedora do Dakar e responsável pela preparação da grande maioria dos carros que se classificaram nas primeiras posições da prova. Um reconhecimento do valor de um dos jovens valores emergentes no desporto motorizado em Portugal.

Pedro Santinho Mendes independente

O campeão nacional Pedro Santinho Mendes optou por sair da equipa oficial da Can-Am em Portugal que representou em 2019. Em causa a ligação do piloto de Évora aos amortecedores Extreme Tech enquanto a equipa está ligada à Ohlins. O duelo ao nível deste equipamento tem sido muito curioso de seguir e será um tema a que regressaremos oportunamente.

Senhoras navegadoras com Troféu

Ainda falando de troféus a elevada presença de navegadoras femininas assim o justifica e em 2020 haverá um Troféu de Navegadoras Senhoras nos SSV. Em 2019 foram 13 as senhoras que ocuparam o lado direito dos respetivos SSV.

Extra Motion no CNTT

Empresa altamente especializada na prestação de serviços na área da engenharia industrial com particular incidência no motor sport a Extra Motion será um dos novos patrocinadores do CNTT tendo como objetivo dar-se a conhecer internamente na medida em que mais de 90% da sua produção é exportada.

Calendário

21/23 Fev Raid Góis

27/29 Mar Baja Pinhal

9/11 Abr Baja Loulé

8/10 Maio Baja Reguengos

5/7 Jun Raid Ferraria

11/13 Set Baja Idanha

29/31 Out Baja Portalegre