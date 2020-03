Nico Sturken: “Aqueles tempos foram únicos…”

Muito se recordam ainda de Nico Sturken, um piloto alemão radicado há muito em Portugal e que nos anos 80 correu no Campeonato Nacional de Ralis. A estreia foi em 1980, no Rali do Benfica, com Duarte Cancella de Abreu ao lado, aos comandos de um Opel 1904 SR. Depois, durante vários anos mudou-se para a Ford, e para o inevitável Escort RS. Participou no inesquecível Rali de Portugal de 1986 num Citroën Visa Chrono, mas foi com um Lancia Delta Integrale de Grupo N que realizou as suas últimas épocas no CNR. O melhor que conseguiu foram dois quintos lugares, em 1983 com o Ford Escort no Rali das Camélias e com José Mariz ao lado e depois em 1989, no Rali das Camélias, com o Fifé no banco do lado direito.

Encontrámo-lo agora na sua estreia no TT, com um SSV, a correr a solo para “matar o bichinho da paixão pelos automóveis”, isto depois de ter corrido no recente Rali das Camélias, num Datsun 2200. Quem gosta, nunca esquece… Veja o vídeo.