Nelson Caxias vence Baja TT Sharish Gin, André Carita campeão europeu

A competição SSV teve uma vez mais profundas alterações face aos resultados do dia anterior.

Hélder Rodrigues cedo ficou fora de prova, o mesmo acontecendo com Pedro Antunes a meio do setor seletivo.

Com os dois primeiros fora de prova assistiu-se a uma luta emocionante pelo primeiro lugar que pendeu para a dupla líder do campeonato Nelson Caxias/André Lopes em Can-Am que se sagraram vencedores pela margem mínima de 1,8s. Nelson Caxias venceu ainda entre os veteranos.

Terceiros mais rápidos no setor seletivo Francisco Casemiro e Francisco Luís igualmente em Can-Am chegaram a ter a vitória na mão, mas a ponta final pendeu para o seu direto adversário. 3º lugar para Miguel Cunha que pilotou a solo o seu Can-Am. Igualmente a solo Sérgio Palminha foi o mais rápido do dia e ficou a 3,2s do 3º lugar. Margem ainda mais pequena foram os 0,8s que tiraram o 4º lugar André Carita e Nuno Abrantes. Isso não os impediu, todavia, de vencerem entre os concorrentes ao European Baja Championship e conquistarem o respetivo título.

Posições seguintes para Gonçalo Guerra que navegado pelo consagrado Luís Engeitado venceu entre os Juniores e Pedro Pinha com Joaquim Dias. Todos os 7 primeiros classificados em Can-Am. 8º lugar para os vencedores da Classe Stock Arnaldo Monteiro e Farinha Duarte que triunfaram ainda no Troféu Polaris. A fechar o Top 10 terminaram Cláudio Cardoso em Polaris e Helder Santos em Can-Am. A estreante Ana Laura, navegada por Bruno Oliveira, venceu a Classe SSV TT2 e triunfou entre as senhoras.