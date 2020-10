Nasser Al Attiyah venceu Andalucia Rally

Ao cabo de uma corrida de quatro dias pelo sul de Espanha, Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux) foram os mais fortes nesta prova que serviu de preparação ao Dakar 2021, terminando ocm pouco mais de três minutos de avanço para Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini John Cooper Works). Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) sete minutos mais atrás.

Após frenética acção e várias trocas de líder, os principais off-roaders do mundo prepararam-se para a sua próxima viagem à Arábia Saudita e a ação que se viu no Sul Espanha espelha bem o seu aguarda daqui a menos de três meses na Arábia Saudita. No final foi Nasser Al-Attiyah, três vezes vencedor do Dakar, ao volante do seu Toyota Hilux a levar a melhor: “Testámos muitas coisas que nos vão ajudar no próximo Dakar e já estamos ansiosos pela prova, onde o nosso objectivo será ganhar” disse Nasser Al-Attiyah à chegada da prova espanhola.

O segundo lugar foi para Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini John Cooper Works) que terminaram com um triunfo em etapas, que não chegou para vencer. Sainz entrou no Rally da Andaluzia com expetativas modestas. As pistas estreitas que são mais parecidas com as do WRC só se adequam de forma limitada ao MINI JCW Buggy de tração às duas rodas. Mas o espanhol esteve entre os primeiros classificados desde o início: “Estou muito contente com o resultado. Se alguém tivesse previsto isso, eu não teria acreditado. Além disso, aprendemos muito para o Dakar. Não tivemos quaisquer problemas técnicos e todas as novas peças também funcionaram”.

Os terceiros colocados, Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux) foram os primeiros líderes da prova, mas nada puderam face aos habituais favoritos destas lides do TT.

Stephane Peterhansel/Edouard Boulanger (Mini John Cooper Works) não tiveram muita sorte nesta prova, já que depois de problemas com os pneus nas duas primeiras etapas, um furo que redundou em danos para a suspensão, sendo que no dia seguinte uma jante da roda partiu-se. Ainda assim, apesar do tempo perdido, um bom quarto lugar na geral. “Antes de mais, gostaria de agradecer a David Castera por organizar este rali e dar-nos a oportunidade de treinar para o Dakar, bem como testar o novo roadbook eletrónico”, disse Peterhansel. “Fiquei realmente satisfeito com o desempenho do Mini 4X4 O Edouard e eu estamos agora a trabalhar muito bem juntos. Infelizmente, cometi demasiados erros: tivemos quatro pneus furados no total. Provavelmente passei demasiado tempo a conduzir o Buggy nos últimos anos e esqueci-me de como conduzir um 4×4 no limite.” Terminaram a mais de 25 minutos dos vencedores.

Fazendo um filme rápido da prova, Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux Overdrive) venceu a 1ª etapa ao bater Carlos Sainz (Mini John Cooper Works Buggy) por 1m47s. Nasser Al Attiyah (Toyota Hilux) foi terceiro a 2m13s. No segundo dia, Nasser Al Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota Hilux) venceram e passaram para a frente da prova. No penúltimo dia, Yazeed Al-Rajhi voltou à liderança, seguido de Nasser Al Attiyah, que tinha uma desvantagem de cerca de um minuto, que recuperou para vencer.

Quanto aos portugueses, Paulo Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux) terminaram em nono, para já não existem classificações disponíveis dos restantes portugueses, exceção feita a Rui Carneiro/Nelson Ramos (MMP Can Am T4 Rally) que foram quintos classificados entre os SSV.

Mais informação quanto estiver disponível.