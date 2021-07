Nasser Al-attiyah vence Baja Aragon, Tiago Reis 4º e melhor português, Ré vence nos SSV | AutoSport

Depois de terem passado para a frente da Baja Aragon, no final do SS2, Nasser Al-attiyah e Mathieu Baumel (Toyota Hilux Overdrive) venceram a Baja Aragon, 4m40s na frente de Mattias Ekstrom e Emil Bergkvist (Mini All 4 Racing X-raid Team) isto depois de Sebastien Loeb e Fabian Lurquin (Prodrive Hunter) terem perdido muito tempo neste derradeiro Setor Seletivo, 10m48s e com isso baixado para a sétima posição da geral.

Yazeed Al Rajhi e Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) terminaram no lugar mais baixo do pódio, a 1m35s de Ekstrom.

Grande resultado para Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux Overdrive), que foram quartos classificados e de longe os melhores portugueses. Foram quintos neste último SS, e ficaram a 35.0s de Al Rajhi. Nani Roma e Alex Haro (Prodrive Hunter) foram quintos, beneficiando da ‘queda’ de Loeb na classificação.

Quem também perdeu uma posição na geral foram João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux), que terminaram a quase sete minutos de Tiago Reis, depois de terem sido apenas 12º neste SS, e quintos melhores portugueses. Alejandro Martins e José Marques (Mini JCW) fecharam o top 10 da geral, caindo uma posição.

Sexto lugar foi para Erik Van Loon e Sebastien Delaunay (Toyota Hilux Overdrive), que terminaram a 11:41.0s dos vencedores. Sétimo posto para Sebastien Loeb e Fabian Lurquin (Prodrive Hunter), que andaram na luta pelo triunfo, mas cederam já no último SS. ficaram a 11:52.0s da frente. Como já referimos, João Ramos e Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) foram oitavos a 14:13.0s, na frente da dupla espanhola Isidre Esteve/Txema Villalobos (Toyota Hilux). Nonos. Após Alejandro Martins que terminou em 10º ficou outra dupla lusa, João Ferreira e David Monteiro, com o jovem piloto português a fazer um excelente início de prova, tendo chegado a andar na frente entre os portugueses, no sexto lugar da geral, mas a sua Toyota Hilux Overdrive teve alguns problemas mecânicos, que o atrasaram. Ainda assim, mais uma grande prova, que terminaram a 24:33.0s da frente.

Décimo segundo lugar para Pedro Dias da Silva e Eduardo Sá (Ford EXR 5 Proto), que ficaram a menos de um minuto de João Ferreira, Jutta Kleinschmidt e Philipp Beier (Mini All 4 Racing) foram 15º na frente de Alexandre Ré e Pedro Ré (BRP Can-am Maverick XRS), que venceu entre os SSV.

20º lugar para Edgar Condenso e Antonio Serrão, (Ford EXR05 Proto) que mostraram andamento para mais, mas perderam muito tempo no dia de ontem devido a uma indisposição do navegador.

No 32º lugar terminaram Rui Carneiro e Paulo Fiúza, na estreia do piloto com o Mini All 4 Racing.

