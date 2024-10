Nasser Al Attiyah e o novo Dacia Sandrider dominam o Rali de Marrocos: estreia de ouro!

Nasser Al Attiyah brilhou no deserto marroquino, levando o novo Dacia Sandrider a uma estreia gloriosa no Rali de Marrocos, com a Dacia a conquistar os dois primeiros lugares do pódio. Al Attiyah, sempre um mestre das decisões ousadas, trocou de veículo no final da temporada e, com essa jogada arriscada, escreveu mais um capítulo de sucesso na sua carreira. O piloto do Qatar voou para uma vitória impressionante, garantindo um ‘hat-trick’ com o Sandrider, que provou ser uma máquina à altura do desafio, o que é um excelente sinal para o próximo Rali Dakar.

Com este triunfo, Al Attiyah conquistou o seu terceiro título FIA W2RC e o sétimo triunfo no Rallye du Maroc, deixando claro que, com o novo Dacia, as apostas estão altas para a temporada de 2025. Atrás dele, e de Sébastien loeb, ficou Guillaume de Mévius, ao volante de um Mini John Cooper Works Rally, que completou o pódio, mostrando que a competição está mais acirrada do que nunca.

Toyota e X-Raid Mini correm atrás de Al Attiyah

O talento de Al Attiyah foi testado até o fim, com Guillaume de Mévius, também uma contratação promissora, mostrando força ao assumir o comando do X-Raid Mini JCW. As duas equipas fizeram a Toyota correr para manter o ritmo, com Yazeed Al Rajhi a garantir um respeitável terceiro lugar no rali.

O piloto saudita também conquistou o vice-campeonato do W2RC pela segunda vez, com Lucas Moraes a completar o pódio. Mesmo sem vencer, a Toyota Gazoo Racing assegurou o título de construtores.

Os co-pilotos brilham e as mulheres fazem história

Entre os co-pilotos, Édouard Boulanger, do Dacia Sandriders, levou Al Attiyah à vitória com mestria, sucedendo a Mathieu Baumel no posto de lenda. Timo Gottschalk, da Overdrive Racing, e Armand Monleón, da Toyota Gazoo Racing, completaram o pódio de co-pilotos.

Na classe Challenger, a família Goczał fez um retorno triunfal, com Eryk e seu pai, Marek, dominando as etapas e garantindo um 1-2 impressionante. Dania Akeel, da Arábia Saudita, também brilhou, subindo ao pódio numa classe onde as mulheres se destacaram mais do que nunca.

Valentina Pertegarini fez história ao tornar-se a primeira mulher a vencer o W2RC, conquistando o título de co-pilotos. O seu piloto, Nicolás Cavigliasso, ficou com a prata, enquanto Marcelo Gastaldi teve que se contentar com o bronze.

Rokas Baciuška faz história e o drama no SSV

Rockas Baciuska/Fausto Mota (Can Am Factory Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) foram simplesmente imbatíveis, com o piloto a adicionar o seu terceiro título ao currículo. Tal como Al Attiyah, o lituano conquistou o seu primeiro título no Challenger após dominar a classe SSV nas duas temporadas anteriores, tornando-se o primeiro piloto a vencer em duas classes diferentes.

Por fim, o verdadeiro ‘thriller’ da temporada foi o campeonato SSV. Yasir Seaidan, a apenas seis pontos de Sebastián Guayasamín no início da prova, virou o jogo e levou o título por uma margem apertada de apenas dois pontos. Rebecca Busi, da OnlyFans, completou o pódio, enquanto Fernando Acosta, co-piloto de Guayasamín, levou o título de co-pilotos.

Quanto aos portugueses, depois do atraso inicial, João Ferreira/Filipe Palmeiro (X-raid Mini JCW Team/Mini John Cooper Works Rally) terminaram a prova na 11ª posição. O tempo que perderam na etapa 2 ‘tramou-os’.

Rui Carneiro/Ola Fløene (GRallyTeam/Taurus T3 Max T3.1) terminaram em sexto dos Challenger, na frente de João Dias/João Miranda (Santag Racing/GRally OT3 T3.1). duas boas prestações das duplas lusas, numa prova dura e difícil, mostrando-se à altura do desafio.

Ricardo Porém/Nuno Sousa (MMP Compétition/MMP Can-Am T3, ficaram pelo caminho. Ainda tentaram voltar em Super Rally para acumular quilómetros “mas a sorte não quis nada connosco. Temos que trabalhar mais e melhor para a próxima”, escreveu nas redes sociais.

Mário Franco/Rui Franco (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), tiveram problemas na etapa 4 e hoje não surgem na classificação: Na 4ª etapa estávamos a sentir-nos muito bem, dentro do ritmo do top 10, mas um furo ao km 60 e um pequeno toque a 24km do final fez com que tivéssemos de parar e não conseguimos continuar a corrida pelos nossos meios, mas mesmo assim, acabamos a etapa”.

Pedro Gonçalves/Luis Engeitado (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1) e Maria Gameiro/José Marques (Franco Sport/Yamaha YXZ1000R Turbo Prototype T3.1), também não terminaram as suas corridas, mas ficou a experiência“ foi muito exigente, mental e fisicamente, mas que, seguramente nos deixou mais preparados para o futuro,” afirmou Maria Luís Gameiro que fez um balanço positivo da sua prova.

Nos SSV (T4), Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Old Friends RT/Can-Am Maverick XRS Turbo RR SSV), foram segundos depois de uma bela prova, Francisco Guedes/Rui Pita (Santag Racing/Can-Am Maverick XRS Turbo RR), oitavos, José Óscar Nogueira/Arcélio Couto (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR) 21º e Hélder Rodrigues/Gonçalo Reis (Old Friends Rally Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR não terminaram, mas tiveram uma prova positiva, chegando a vencer uma etapa.

Rockas Baciuska/Fausto Mota (Can Am Factory Team/Can-Am Maverick XRS Turbo RR).

Mais detalhes quanto às prestações lusas em artigos à parte…

Resultados Online – CLIQUE AQUI