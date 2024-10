Mundial de TT/W2RC: novo calendário com África em dose dupla

A quarta temporada do W2RC (World Rally-Raid Championship) promete novas aventuras em cinco provas, incluindo uma novidade que vai agitar o meio da temporada: um evento inédito na África do Sul.

Como de costume, a adrenalina começa a ‘correr’ já em janeiro, com o icónico Rali Dakar que atravessa as paisagens deslumbrantes da Arábia Saudita. D e seguida, as dunas douradas do Abu Dhabi Desert Challenge darão o tom de encerramento da etapa no Médio Oriente, no final de fevereiro. Depois, a caravana se dirige às areias desafiadoras do Rallye du Maroc, que permanece como a grande final em outubro.

Porém, pelo meio destes eventos clássicos no W2RC, um vento de mudança sopra no calendário!

O BP Ultimate Rally-Raid Portugal, que se estreou no ano passado na competição está de volta, mas agora, em vez de abril, será realizado no final de setembro, de modo a ficar mais perto da data do Rali de Marrocos, que fica perto de Portugal e a proximidade das datas permitirá que as equipas atravessem o Mediterrâneo tranquilamente de barco, aproveitando o tempo para ajustes estratégicos antes da prova marroquina.

África em dose dupla

O W2RC sempre traz novidades, e 2025 não será diferente! Desta vez, África brilha como protagonista com duas provas no continente. A grande estreia será o Safari Rally da África do Sul, que chega para ocupar a terceira posição no calendário, fechando o mês de maio, esperando-se um evento com paisagens incríveis e terrenos repletos de desafios. Assim como o Rally-Raid português em 2024, essa nova prova é fruto de um organizador local experiente e entusiasta, que não vê a hora de receber a competição de nível mundial em solo sul-africano.

Será um evento histórico, evocando as memórias do lendário rali Paris-Cidade do Cabo de 1992. Pela primeira vez, o W2RC terá duas etapas no coração africano, oferecendo aos competidores um verdadeiro teste de resistência e habilidade!

Por trás dessa estratégia, a ASO, a FIA e a FIM alinharam forças para desenhar um calendário dinâmico e equilibrado. Além de ampliar o alcance da competição, a configuração dos eventos permite otimizar custos, já que as etapas foram planeadas para facilitar o transporte dos veículos por navio entre uma prova e outra.

Em 2025, a temporada não será apenas um desafio entre desertos e trilhas, mas uma jornada épica que celebra a diversidade, a história e o espírito indomável dos rally raids!

