Mundial de TT/Rali da Andaluzia: Nasser Al-Attiyah já lidera, João Ferreira abandonou… | AutoSport

Depois da penalização de ontem que os fez cair para a 21ª posição, Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota Hilux T1+) entraram hoje de faca nos dentes e venceram a etapa 1 do Rali da Andaluzia, terminando a tirada com 7m58s de avanço para Yazeed Al Rajhi/Dirk Von Zitzewitz (Toyota Hilux T1+). Sébastien Loeb/Fabien Lurquin (BRX Hunter/Bahrain Raid Xtreme) foram terceiros a 10m20, num dia em que João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) abandonaram devido a acidente, sem consequências físicas para a dupla lusa, mas com o Mini a ficar mal tratado.

Deste modo, Nasser Al-Attiyah já chegou à liderança, tem 9m17s de avanço para Yazeed Al-Rajhi (Toyota Overdrive) com ambos a aproveitar os erros de navegação de Sébastien Loeb, para lá de se debater, (novamente) com problemas de direção assistida no seu BRX Hunter.

Erik Van Loon/Sebastien Delaunay (Toyota Hilux T1+) são agora quartos a 14m20s, com Guerlain Chicherit/Alex Winocq (BRX Hunter, GCK Motorsport) logo a seguir a 14m53s da frente.

No T3, fora para a frente as equipas mais experientes, com Gregoire De Mevius/F. Cazalet (Red Bull Off-Road Junior Team, T3) sextos a 19:38 da frente, mas com um avanço de seis minutos para Seth Quintero/D. Zenz (Red Bull Off-Road Junior Team, T3)

Helder Oliveira/C.J. M Mendes (T3/SGS Car Racing) são sextos do T3, João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3), sétimos, Pedro Carvalho/N. Morais (T3/SGS Car Racing), 11º.

A dupla Luís Portela Morais/David Megre, esteve em excelente plano durante os primeiros 200 quilómetros, registando em PK205 o 4º lugar entre os T3, estando ainda no Top 10 absoluto. Depois a etapa tornou-se mais complicada e surgiram inúmeras dificuldades devido a danos na suspensão, decorrentes duma passagem mais ‘arrojada’ numa vala.

Mais info quando possível.

