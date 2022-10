Mundial de TT/Rali da Andaluzia, Luís Portela Morais: suspensão atrasa equipa | AutoSport

A dupla Luís Portela Morais/David Megre, pilotos do BP Ultimate Adventure Team, aos comandos de um OT3, completou hoje a 1ª etapa do Andalucia Rally, iniciada ontem com o prólogo. No setor seletivo desta que é a derradeira etapa do FIA World Rally-Raid Championship, a equipa lusa esteve em excelente plano durante os primeiros 200 quilómetros, registando em PK205 o 4º lugar entre os T3, estando ainda no Top 10 absoluto. Depois a etapa tornou-se mais complicada e surgiram inúmeras dificuldades.

“Foi uma especial muito boa em termos de aprendizagem. Vínhamos a andar bem, mas depois cometemos um erro que nos obrigou a uma paragem de 20m para fazer uma reparação no nosso OT3. Mais à frente quando seguíamos no pó de um concorrente entrámos depressa de mais numa vala e passados uns quilómetros o triângulo da frente cedeu pelo que voltámos a ter de parar para reparar.

O que interessa é que acabámos a corrida, fizemos muitos quilómetros, aprendemos muito sobre o carro. O OT3 é mesmo muito bom, é extraordinário, mas agora temos de afinar muitas coisas. Já estou a dar muito trabalho aos meus dois excelentes mecânicos, o Luís Engeitado e o Sérgio Gameiro, mas o nosso lema é nunca desistir e levar o carro sempre até ao final. Estamos numa fase de aprendizagem e tudo isto vai ser importante para o futuro” , referiu o piloto do BP Ultimate Adventure Team à chegada ao Bivouac.

A segunda etapa do Andalucía Rally será composta por 228 quilómetros disputados ao cronómetro e 340km de ligação. Esta será especial mais longa desta edição da prova espanhola, com um total de 568 km e disputa-se na província espanhola de Málaga.